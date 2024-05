Kvaratskhelia au PSG, son agent vend la mèche

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est à la recherche d'un nouvel attaquant. Pour le moment, plusieurs noms sont évoqués, comme celui de Khvicha Kvaratskhelia. Son agent a confirmé l'offre démentielle transmise par le club de la capitale.

Champion d'Italie et meilleur joueur de la Serie A en 2023, Khvicha Kvaratskhelia a été l'une des révélations du football européen. Formidable dribbleur mais aussi adroit devant le but, l'ailier géorgien a logiquement été très convoité mais il a décidé de rester une saison supplémentaire à Naples. Le club italien a réalisé un très mauvais exercice 2023/2024 et ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Kvaratskhelia va certainement chercher un nouveau challenge pour se relancer. Dans une interview accordée à l'édition géorgienne du site de la Gazzetta dello Sport, Mamuka Jugelim a confirmé que le PSG a formulé une énorme offre à Naples pour s'offrir les services du joueur de 23 ans.

Le clan Kvaratskhelia confirme, le PSG commence son marché

« L'intérêt de l'Arabie saoudite pour Kvaratskhelia n'est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG pour le joueur, mais tout dépend de la décision de Naples et de son président » a expliqué l'agent de Kvaratskhelia, qui vend la mèche. Le journaliste Gianluca Di Marzio appuie cette information et évoque une offre de 100 millions d'euros de la part de Paris. Le clan de l'international géorgien (30 sélections, 15 buts) semble être d'accord pour rejoindre le champion de France. Reste à convaincre les dirigeants de Naples, souvent très gourmands dans les négociations. Mais cela permettrait au club italien de pouvoir investir sur le marché des transferts, alors qu'Antonio Conte est attendu chez les Partenopei. S'il rejoint le PSG pour 100 millions d'euros, alors Khvicha Kvaratskhelia deviendra le troisième joueur le plus cher de l'histoire du club français, derrière Kylian Mbappé (180 millions d'euros) et Neymar (222 millions d'euros).