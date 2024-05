Kvaratskhelia au PSG, il dit non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Khvicha Kvaratskhelia est la priorité du PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Une offre avoisinant les 100 millions d’euros est déjà évoquée par la presse italienne dans l’optique du mercato estival, mais un détail pourrait tout faire capoter.

A en croire la presse italienne, le Paris Saint-Germain a déjà posé 100 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Il faut dire que l’intérêt du club de la capitale pour l’international géorgien a été confirmé. L’ailier gauche napolitain est bel et bien la cible n°1 du PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé au poste d’ailier gauche et ainsi concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé la saison prochaine. Khvicha Kvaratskhelia coche toutes les cases aux yeux de l’état-major du Paris Saint-Germain. Paris est donc décidé à faire une grosse offre cash à Aurelio de Laurentiis.

Kvaratskhelia au PSG, son agent vend la mèche https://t.co/hhKesN5YsL — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2024

Cependant, la rumeur d'une offre de 100ME déjà transmise par le PSG a été rapidement démentie par le journaliste Abdellah Boulma sur son compte X. « Khvicha Kvaratskhelia, priorité du PSG, n’a pas fait l’objet d’une offre de 100 millions d’euros au Napoli. A suivre. Le PSG n’a pas formulé d’offre. L’intérêt est réciproque mais pas pour ce montant » a publié le journaliste sur ses réseaux sociaux. Selon lui, la presse italienne tente de faire monter la sauce en évoquant la somme que souhaite récupérer Naples dans cette opération mais pour l’instant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas prévu de monter aussi haut.

Le PSG veut Kvaratskhelia, Antonio Conte dit non

Il faut dire qu’après une saison 2022-2023 extraordinaire, qui s’est ponctuée par le titre de Naples, Khvicha Kvaratskhelia a livré une saison 2023-2024 plus délicate. Ses statistiques néanmoins restent correctes (11 buts, 8 passes décisives), ce qui pousse Naples à réclamer une très grosse somme d’argent. La question est maintenant de savoir si le Paris SG sera prêt à s’aligner sur les exigences du Napoli pour recruter l’international géorgien de 23 ans. Cependant, un autre souci majeur se présente, en dehors du prix, c'est la probable venue d'Antonio Conte sur le banc de Naples. En effet, à en croire la Gazzetta dello Sport, l'entraîneur italien aurait exigé du président du club transalpin qu'il conserve Kvara dans son effectif la saison prochaine sous peine de refuser le poste si ce n'était pas le cas. Et comme De Laurentiis veut plus que tout la venue d'Antonio Conte, le PSG pourrait perdre d'avance la bataille.