Kvaratskhelia au PSG, cette info fait paniquer Naples

Par Corentin Facy

Lors du précédent mercato, le PSG avait identifié Khvicha Kvaratskhelia comme l’une de ses cibles prioritaires sur le marché des transferts, et cela pourrait de nouveau être le cas l’été prochain… ce que redoute Naples.

A la recherche d’un ailier lors du mercato cet été, le Paris Saint-Germain avait identifié plusieurs renforts potentiels, de Nico Williams à Jadon Sancho en passant par Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien de Naples a fait l’objet de plusieurs offres du Paris Saint-Germain, dont une à plus de 200 millions d’euros incluant également Victor Osimhen, mais le Napoli a été intransigeant. Aurelio de Laurentiis avait promis à son nouvel entraîneur Antonio Conte qu’il ne vendrait pas « Kvara » et il a tenu parole. Mais combien de temps le président de Naples va-t-il pouvoir retenir sa pépite de 23 ans ?

La question se pose et même si le joueur est sous contrat jusqu’en 2027, Naples sait que chaque été, les offres vont tomber pour un tel joueur. A en croire les informations du site Ultime Calcio Napoli, le Paris Saint-Germain est toujours sur les rangs et n’a pas lâché l’affaire en ce qui concerne Khvicha Kvaratskhelia. Le média italien révèle que Naples se pensait à l’abri d’une éventuelle menace du PSG puisque ces derniers jours, la presse transalpine a relayé en masse un possible intérêt du club parisien pour Marcus Thuram. Or, comme indiqué par ailleurs, la piste menant à l’attaquant de l’Inter Milan a fermement été démentie.

Thuram snobé, le PSG va foncer sur Kvaratskhelia

De quoi faire paniquer Naples, dont les dirigeants n’ont pas mis longtemps à comprendre que si le Paris Saint-Germain ne faisait pas de Marcus Thuram une piste sérieuse, alors cela pourrait vouloir dire que le champion de France en titre va jeter son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. La piste est nettement plus crédible que celle menant à Thuram car au contraire de l’avant-centre des Bleus, l’ailier géorgien colle parfaitement à ce que recherche Luis Enrique. Le technicien espagnol n’avait pas caché en privé l’été dernier qu’il adorait le style de Kvaratskhelia, un ailier rapide, capable de déstabiliser son adversaire grâce à ses courses en profondeur mais également grâce à sa technique balle aux pieds.

Selon le média italien, il y a donc fort à parier que le PSG va de nouveau tenter sa chance pour recruter Khvicha Kvaratskhelia l’été prochain. Reste à voir si d’ici là, Naples aura réussi à lui faire signer une prolongation de contrat. Des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre le club napolitain et sa pépite.