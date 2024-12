Kolo Muani vers l'Angleterre, le PSG le prive de vacances

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ecarté par Luis Enrique depuis plusieurs matchs, Randal Kolo Muani va quitter le PSG cet hiver. Pour le moment, l'international français se dirige vers la Premier League en prêt. Les dirigeants parisiens se veulent exigeants avec les nombreux prétendants.

Un an et demi après son arrivée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani fait déjà ses valises. L'attaquant français a perdu la confiance de Luis Enrique et ne joue pratiquement plus avec le club parisien. Devenu remplaçant au fil des semaines, Kolo Muani n'a même pas été convoqué par son entraîneur espagnol pour les trois derniers matchs de l'année : l'OL et Monaco en Ligue 1 ainsi que Lens en coupe de France. L'officialisation du divorce entre les deux hommes ne pouvait pas être plus explicite tout comme le probable transfert de l'ancien nantais cet hiver.

Kolo Muani vers un prêt en Angleterre

Le journaliste allemand Florian Plettenberg a confirmé le départ quasi certain de Kolo Muani en janvier. L'international français fait l'objet de « discussions concrètes » entre le PSG et plusieurs clubs étrangers selon le spécialiste mercato de Sky Sports Deutschland. Il s'agit surtout de prétendants anglais, pas tous renseignés sur X par Plettenberg sauf Tottenham. Manchester United et Liverpool ne seraient pas concernés, au contraire sans doute d'Arsenal mais aussi des Allemands de Leipzig.

🚨🔵🔴 Randal Kolo Muani is set to leave @PSG_inside during the winter transfer window. Concrete talks with potential teams about a loan deal are ongoing. PSG would like to include an obligation to buy.



Currently, there is a strong chance he will move to the Premier League.… pic.twitter.com/pIdO1DU187 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 25, 2024

Le journaliste affirme qu'il y a « de fortes chances » que Kolo Muani « rejoigne la Premier League » en janvier. Néanmoins, le PSG n'acceptera pas n'importe quel transfert. Si un prêt est pratiquement acté, le club parisien pousse pour inclure une obligation d'achat dans l'opération. Une nécessité pour rendre ce mouvement pertinent et pour récupérer un peu d'argent à moyen terme si Kolo Muani s'adapte bien au football anglais.