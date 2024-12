Kolo Muani prêté à Monaco, le PSG dit oui

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Laissé à l'écart pour la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche soir, Randal Kolo Muani a compris le message envoyé par Luis Enrique. Son avenir pourrait continuer à s'écrire en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en annonçant dimanche midi que pour le choc contre l'OL, l'entraîneur des champions de France se passait de Randal Kolo Muani. Mis sur la touche depuis plusieurs semaines par Luis Enrique, l'international tricolore subissait donc un nouveau déclassement que la victoire du PSG contre Lyon a fait passer au second plan. S'exprimant sur cette décision forcément brutale, puisqu'elle confirme que Kolo Muani doit partir le plus vite possible de Paris, l'entraîneur espagnol a été laconique comme toujours : « Je ne peux convoquer que 20 joueurs ». Sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2028, le joueur recruté pour 95 millions d'euros il y a un an et demi va devoir trancher, et cela, dès le mercato d'hiver, sous peine de vivre une deuxième partie de saison compliquée. Cela tombe bien, Luis Campos a des offres, confirme L'Equipe.

Monaco pense à Kolo Muani

Pendant quelques semaines, Manchester United n'a pas masqué son intérêt très vif pour Randal Kolo Muani. Cependant, Ruben Amorim s'est installé sur le banc mancunien, et le technicien portugais n'a pas formellement confirmé qu'il convoitait l'attaquant français du Paris Saint-Germain. De même, déjà éliminé de Ligue des champions, et quatrième de Bundesliga, le RB Leipzig suit le dossier, mais sans avoir dépassé le stade de l'intérêt. Mais, à deux jours du déplacement du leader de la Ligue 1 au Stade Louis II, Loïc Tanzi révèle que l'AS Monaco pense très fort à Randal Kolo Muani afin de remplacer Folarin Balogun, qui s'est blessé à l'épaule lors du match contre l'Olympique de Marseille et sera absent trois mois suite à une opération. « On a un oeil sur le marché. Mais on ne va pas dépenser trop d'argent pour un gros transfert. Cela aurait plus de sens de prendre quelqu'un en prêt », a confié Adi Hütter vendredi dernier. Une précision qui a son importance.

Le PSG peut accepter un prêt de son attaquant

Justement, du côté du Paris Saint-Germain, on est conscient que le transfert rapide et définitif d'un joueur acheté pour 95ME et que le club ne veut pas brader, ne peut pas se faire aussi rapidement, et l'hypothèse d'un prêt avec ou sans option d'achat est envisagée très sérieusement. De quoi permettre à l'AS Monaco d'avancer ses pions en janvier prochain pour éventuellement se faire prêter Randal Kolo Muani. Monaco et Paris, qui s'affrontent mercredi en match avancé de la 16e journée de Ligue 1 auront un sujet de conversation dans les couloirs feutrés du stade Louis II.