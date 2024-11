Kolo Muani et le PSG, un divorce à l'amiable demandé

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Randal Kolo Muani n'a jamais vraiment réussi à briller avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Pour un journaliste du Parisien, son avenir doit se faire ailleurs que dans la capitale.

On ne peut pas dire que l'aventure parisienne de Randal Kolo Muani soit un franc succès. Alors que le Paris Saint-Germain avait réussi à entériner son transfert en provenance de l'Eintracht Francfort dans les tout derniers instants du mercato estival 2023 pour la modique somme de 95 millions d'euros, l'ancien Nantais n'a jamais réellement réussi à se mettre dans le bain. Il faut dire que les demandes de Luis Enrique sont particulièrement précises. Peut-être n'est-il pas fait pour évoluer dans un tel système ? Pour Harold Marchetti, journaliste au Parisien, Randal Kolo Muani doit absolument quitter le PSG s'il veut retrouver du plaisir.

La situation de Randal Kolo Muani inquiète

Kolo Muani remplacé par Haaland, le PSG n'a peur de rien https://t.co/bx7YmiEYhf — Foot01.com (@Foot01_com) November 14, 2024

Avec le Paris Saint-Germain cette saison, Randal Kolo Muani accuse d'une faible moyenne de 6,6/10 selon Flashscore toutes compétitions confondues. S'il a parfois fait preuve de solidité en inscrivant des buts importants, la très grande majorité de ses matchs disputés sont oubliables. Une situation qui ne plaît logiquement pas à Luis Enrique. Surtout, les supporters et observateurs du club sont inquiets. Pour Harold Marchetti, journaliste au Parisien et spécialisé dans l'actualité de l'équipe de France, Randal Kolo Muani n'a plus d'autre choix que de quitter le Paris Saint-Germain.

« Le Parisien n'est plus dans les petits papiers de Luis Enrique et son temps de jeu est réduit à la portion congrue au PSG. Et même s'il a clamé son intention de ne pas chercher une voie de sortie cet hiver, quitter la capitale serait pour lui la meilleure solution. Sur ces deux dernières sorties avec les Bleus, il a montré de la bonne volonté, n'a pas démérité dans son rôle de harcèlement et sa disponibilité, mais il a, au final, peu pesé et surtout n'a pas marqué », a déclaré le journaliste. Acheté au pic de sa carrière pour 95ME, il n'en vaudrait aujourd'hui que 40 selon le site spécialisé Transfermarkt. Une décroissance qui n'a d'égal que son utilisation de plus en plus faible par Luis Enrique qui a trouvé d'autres qualités plus intéressantes chez d'autres joueurs de l'effectif.