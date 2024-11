Kolo Muani et le PSG, grosse surprise cet hiver ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani se dirige vers un départ du PSG lors du prochain mercato hivernal. Mais dans ce dossier, une surprise reste possible car Luis Enrique l’affirme, il compte toujours sur le buteur français.

En grande forme avec l’Equipe de France, Randal Kolo Muani est nettement moins en vue avec le Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’attaquant de 25 ans bénéficie d’un temps de jeu très faible dans la capitale, où Luis Enrique ne compte pas sur lui. Même en l’absence de Gonçalo Ramos, le technicien espagnol lui préfère Asensio ou Lee. Un départ de Kolo Muani cet hiver semble donc acté, mais ce vendredi face aux médias, Luis Enrique a rappelé que tout était possible, y compris en ce qui concerne l’ancien buteur de Francfort et de Nantes. Conscient qu’il pourrait bien avoir besoin de Kolo Muani d’ici au prochain mercato hivernal, Luis Enrique a affirmé que rien n’était figé pour aucun joueur et que même ceux qui ne jouent pas ou peu ont la possibilité de renverser la vapeur.

Kolo Muani, le PSG a une offre sortie de nulle part https://t.co/7CD7F3oxA8 — Foot01.com (@Foot01_com) October 30, 2024

« Je compte sur tous mes joueurs sans exception » a d’abord lancé l’entraîneur du Paris Saint-Germain, au moment de répondre à une question sur Kolo Muani, avant de poursuivre. « Je fais confiance à ce que je vois en match et en entrainement. Un joueur qui ne joue pas peut renverser la situation à l'entrainement. Je peux donner ou retirer du temps de jeu en fonction de ce que je vois et ce que je considère comme meilleur pour l’équipe » affirme Luis Enrique, qui compte donc sur Randal Kolo Muani pour tout donner et potentiellement inverser la tendance. Il est clair que l’international français part de loin, tant son temps de jeu dans la capitale est famélique.

Mais une grosse surprise reste possible et qui sait, l’ancien Nantais parviendra peut-être à convaincre le PSG de le garder lors du mercato hivernal alors que de nombreux clubs le courtisent en Europe dont Manchester United ou encore la Juventus Turin.