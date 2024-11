Kolo Muani et le PSG, divorce accepté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement zappé par Luis Enrique, Randal Kolo-Muani a regardé le match contre Lens du banc de touche. L'attaquant français a compris que le PSG ne comptait pas sur lui, et accepte de partir cet hiver.

Après une première saison timide au Paris Saint-Germain, Randal Kolo-Muani misait beaucoup sur l’exercice 2024-2025 pour relancer sa carrière dans la capitale française. La blessure de Gonçalo Ramos semblait même être un signal, certes malheureux pour le PSG, mais à même de lui apporter du temps de jeu supplémentaire pour montrer ses qualités. Pourtant, c’est presque le contraire qui s’est produit et l’ancien nantais est en train de disparaitre de la circulation. Luis Enrique ne compte quasiment pas sur lui et cela devient de plus en plus évident, puisque l’entraineur parisien préfère jouer sans avant-centre plutôt que de solliciter « RKM ».

Le temps de l’espoir d’un redressement est désormais révolu, et Sky Deutschland annonce par son spécialiste du mercato européen Florian Plettenberg que tout le monde est désormais sur la même longueur d’onde, à savoir un départ de Kolo Muani du PSG dès le mois de janvier. L’attaquant si apprécié par Didier Deschamps n’a plus l’espoir de s’imposer à Paris et les dirigeants franciliens vont accepter son départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Kolo Muani a compris le message

Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs, et le vice-champion du monde attire l’attention de formations de Premier League. Bien évidemment, le PSG n’a aucune chance de récupérer les quasiment 100 millions d’euros mis lors du dernier jour du mercato estival 2023, mais un départ avec une option d’achat à lever permettra d’éviter que ce fiasco sportif et financier ne s’éternise.

Même si Luis Enrique a appris à se passer complètement de Kolo Muani, ce départ permettra aussi d’approfondir la quête d’un numéro 9, alors que Gonçalo Ramos n’avait pas été impérial lors de sa première saison au PSG. Après un mercato estival très calme devant, l’hiver pourrait donc être signe d’un bouleversement nécessaire en voyant ô combien Paris a du mal à trouver le chemin des filets en Ligue des Champions.