Kolo Muani en Angleterre, le PSG accepte un échange de rêve

Randal Kolo Muani se dirige vers un transfert en Premier League cet hiver. Plusieurs clubs anglais se disputent ses faveurs dont Arsenal. Mais, les Gunners pourraient être devancés par Aston Villa grâce à un échange de rêve avec le PSG.

Le départ de Randal Kolo Muani du Paris Saint-Germain est quasiment acté cet hiver. L'attaquant français a été écarté par Luis Enrique en fin d'année 2024, l'Espagnol ne le jugeant pas au niveau pour intégrer son onze. Néanmoins, ce scénario est un mal pour un bien pour le joueur. L'ancien nantais possède une belle cote sur le marché des transferts. L'Angleterre notamment lui fait les yeux doux. Manchester United, Chelsea ou encore Arsenal rêvent de relancer sa carrière dès janvier. Contraints de recruter après la grosse blessure de Bukayo Saka, les Gunners sont récemment devenus les favoris dans ce dossier mais l'un de leurs anciens managers pourrait leur piquer le Français.

Il s'agit d'Unai Emery à Aston Villa. Les Villans lorgnent aussi sur Kolo Muani et ils ont peut-être trouvé le plan parfait pour assurer ce transfert. Selon le site Football Insider, le club basé à Birmingham va proposer un échange audacieux mais séduisant au PSG. Aston Villa céderait son attaquant colombien Jhon Duran, 12 buts cette saison toutes compétitions confondues, contre l'international français du club parisien et une petite somme d'argent en supplément.

🚨🥉| JUST IN: PSG is due to hold a meeting with Aston Villa next week over a potential cash-plus-player swap deal involving Randal Kolo Muani and Jhon Durán - pending further confirmation. @SportsPeteO pic.twitter.com/RU6GBEGq2O