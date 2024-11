Kolo Muani contre Rashford, le PSG valide l’échange

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif, le PSG suit de près la situation de Marcus Rashford et dans le même temps, Manchester United apprécie le profil de Randal Kolo Muani. De quoi envisager un improbable échange.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford n’est pas certain de rester à Manchester United l’été prochain. L’international anglais est toujours irrégulier, et Ruben Amorim prendra une décision en fin de saison avec son attaquant britannique, auteur de seulement deux buts depuis le début de la saison. L’état-major du Paris Saint-Germain suit la situation de Marcus Rashford avec attention, car l’attaquant de 27 ans est très apprécié en interne, du président Nasser Al-Khelaïfi au conseiller sportif Luis Campos. De son côté, l’entraîneur Luis Enrique ne s’opposera pas à sa venue, conscient de la polyvalence du natif de Manchester, aussi bien capable de jouer sur les côtés ou dans l’axe.

Et à en croire les informations du site El Futbolero, le PSG dispose d’un atout de poids dans sa manche pour faire venir le numéro dix de Manchester United l’été prochain… Randal Kolo Muani. Indésirable dans la capitale française car il n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, le buteur des Bleus a la cote Outre-Manche. Les dirigeants de Manchester United sont intéressés par sa venue depuis plusieurs semaines, au point d’envisager un transfert dès le mercato hivernal. Mais l’intérêt du PSG pour Rashford semble donner des idées aux Red Devils, notamment celui d’un colossal échange entre les deux attaquants.

Un échange Rashford - Kolo Muani bientôt envisagé ?

Kolo Muani et Rashford ont tous les deux un contrat long dans leur club actuel et leur âge est assez proche. Tous les feux sont donc au vert pour un échange sec, sans contrepartie financière d’un côté ou de l’autre. Le média espagnol l’envisage en tout cas, à l’heure où les clubs européens souhaitent faire des économies. Dans ce type d’opération, le plus difficile n’est cependant pas de se mettre d’accord entre clubs. La question est plutôt de savoir si Marcus Rashford sera enclin à rejoindre le PSG et si Randal Kolo Muani, qui aimerait idéalement s’imposer dans la capitale française, acceptera l’idée d’un départ vers Manchester United. Dans tous les cas, une opération de cette envergure a plus de chances de se concrétiser l’été prochain même si des discussions pourraient intervenir dès le mois de janvier.