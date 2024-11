Kolo Muani a une offre, le PSG réfléchit

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Randal Kolo Muani pourrait prendre la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Un cador du championnat allemand serait sur le qui-vive.

La situation de Randal Kolo Muani est particulièrement complexe. D'élément incontournable de l'Eintracht Francfort lors de la saison 2022-2023, il est passé à joueur de rotation en arrivant au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a placé de grands espoirs en lui qui ne se traduisent pas forcément en quelque chose de très positif. Depuis le début de la saison actuelle, on ne peut pas dire qu'il ait réellement les faveurs de son entraîneur. L'ancien Nantais n'a été titularisé qu'à deux reprises cette saison. Un état de fait qui peut logiquement le pousser à se questionner sur son avenir. Vu sa situation, il n'est donc pas anodin que des clubs européens se positionnent sur son dossier. Ce serait notamment le cas du RB Leipzig.

Randal Kolo Muani sur le départ ?

Kolo Muani et le PSG, le bonheur est dans le prêt ! https://t.co/uh1trjjAgR — Foot01.com (@Foot01_com) November 25, 2024

Depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani fait l'objet d'une rumeur l'envoyant à Manchester United. Cette dernière s'est toutefois effritée récemment et son potentiel départ en Angleterre est avorté. Par conséquent, c'est un autre club important du paysage européen qui prend place et qui aurait montré son intérêt pour le joueur du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Sport Bild, le RB Leipzig aurait fait part de sa volonté de le recruter dès le mois de janvier prochain. Une telle opération ne pourrait se faire sous la forme d'un transfert, les Taureaux n'étant pas disposés à mettre autant d'argent sur la table pour l'ancien de Francfort.

Ces derniers envisagent néanmoins une proposition d'un prêt au PSG. La courte mais prolifique expérience du joueur en Bundesliga lui permet de garder une certaine cote outre-Rhin. Paris et Leipzig auront de quoi discuter du cas de Kolo Muani, eux qui maintiennent un contact régulier à propos de l'avenir de Xavi Simons, prêté par le premier chez le second. Quoi qu'il en soit, si Randal Kolo Muani ne part pas cet hiver, il y a fort à parier qu'il sera au cœur d'un potentiel transfert lors du mercato estival 2025. Si RKM ne vaut plus que 40 millions d'euros selon Transfermarkt, la direction parisienne souhaitera toutefois limiter la casse. Celle-ci avait dépensé près de 95 millions d'euros pour le recruter en 2023.