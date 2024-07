Kolo Muani à l'Atlético, le mercato du PSG chamboulé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un Euro correct avec un but en demi-finale contre l’Espagne, Randal Kolo Muani va maintenant pouvoir se concentrer sur son avenir au PSG. A moins que l’international français fasse l’objet d’un transfert cet été.

A l’origine du but contre son camp de la Belgique en huitième de finale, Randal Kolo Muani a de nouveau été décisif face à l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024 avec un joli but de la tête. L’attaquant de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain a existé dans cette compétition, alors que les observateurs lui promettaient un rôle de spectateur sur le banc. Malgré une saison laborieuse au PSG, l’international français a prouvé qu’il pouvait être utile dans un collectif, et cela n’a pas échappé à certains clubs européens dans l’optique du mercato. A la surprise générale, on apprend ce mercredi que l’Atlético de Madrid est notamment intéressé par Randal Kolo Muani.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’ancien attaquant de Nantes et de Francfort est même la cible n°1 des Colchoneros afin de compenser le départ très probable d’Alvaro Morata à l’AC Milan. Une grosse surprise alors que du côté du PSG, on ne s’attendait pas du tout à recevoir une proposition pour Randal Kolo Muani, après la saison décevante du Français dans la capitale. L’information est à prendre au sérieux, d’autant que celle-ci a été confirmée par le média Sports Zone, qui indique que le buteur tricolore est bien « la priorité » de Diego Simeone tandis qu’Artem Dovbyk, lui aussi ciblé par l’Atlético de Madrid, est un simple plan B.

Kolo Muani à l'Atlético, Osimhen au PSG ?

Reste maintenant à voir ce que décidera Randal Kolo Muani pour la suite de sa carrière puisque selon le média insider sur X, la volonté de l’attaquant parisien est de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, où il est persuadé de pouvoir s’imposer. De son côté, Gianluca Di Marzio affirme qu’en cas de départ de « Kolo », le PSG pourrait redoubler d’efforts dans le dossier Victor Osimhen. Comme indiqué ces dernières heures, l’international nigérian est toujours dans les petits papiers du champion de France en titre d’autant que ces dernières heures, il a catégoriquement refusé un départ vers l’Arabie Saoudite. Au-delà du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, ce potentiel transfert de Randal Kolo Muani est donc susceptible de chambouler encore davantage les plans du Paris SG cet été.