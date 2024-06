Kingsley Coman revient au PSG, l'opération est lancée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la seconde au mercato ! Le club de la capitale ne veut plus perdre de temps et a démarré des négociations pour recruter un nouvel international français.

A Paris, Luis Enrique est sans doute impatient de voir les premières recrues arriver. Pour le moment, seul Matvey Safonov a débarqué dans la capitale. Le portier russe ne sera pas le seul à venir renforcer l'effectif francilien, loin de là même. Pour autant, le PSG fait face à des difficultés pour négocier avec certaines équipes. C'est le cas avec le Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia ou encore le Benfica pour Joao Neves. Outre ces deux pistes, les champions de France ont apparemment activé un autre dossier XXL et moins onéreux...

Coman de retour au PSG, ça prend forme

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain vient en effet d'entamer des négociations pour faire revenir Kingsley Coman ! Le profil de l'international français plait beaucoup à Luis Enrique, qui le verrait bien renforcer son collectif. Pour lâcher Coman, le Bayern Munich ne sera pas trop gourmand puisque les Bavarois demandent entre 40 et 50 millions d'euros pour racheter les trois dernières années de contrat du joueur de 28 ans. Revoir Kingsley Coman au PSG ferait sans doute plaisir aux fans et observateurs du club de la capitale, qui sont restés très attachés au crack tricolore. Et ce, même si Coman a privé son club formateur de la possibilité de gagner sa première Ligue des champions.

S'il signait au Paris Saint-Germain, l'ancien de la Juve retrouverait d'autres internationaux français, tels qu'Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola. De quoi s'intégrer plus facilement même s'il devra avant tout rassurer sur son état physique, lui qui a la réputation d'être un joueur fragile. Mais la saison passée, le PSG avait fait du très bon travail avec un autre joueur fragile : Ousmane Dembélé. De quoi donner pas mal d'espoirs.