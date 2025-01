Kimpembe joueur fantôme du PSG, c'est confirmé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De nombreuses absences en défense centrale au PSG pour le match de ce dimanche soir contre l'AS Saint-Etienne. Mais Presnel Kimpembe n'est toujours pas appelé par Luis Enrique.

C’est un PSG légèrement diminué qui va affronter l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir au Parc des Princes. Notamment en défense où Milan Skriniar n’a pas la confiance de Luis Enrique et est tellement poussé vers un départ qu’il n’est pas dans le groupe. Autre absent, Marquinhos légèrement blessé au Qatar et qui sera donc laissé au repos. Il y a donc de la place en défense centrale, et des joueurs comme Beraldo et Lucas Hernandez vont probablement récupérer du temps de jeu. En revanche, toujours pas de nouvelle de Presnel Kimpembe, qui a repris l’entrainement depuis des mois désormais, mais en dehors d’une courte apparition dans le groupe pour le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, n’a pas été appelé par Luis Enrique.

Kimpembe, le staff n'est pas convaincu

📄 Le groupe pour la première de l'année au Parc des Princes !#PSGASSE I @Ligue1 pic.twitter.com/2a9yAIbhq3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2025

Une situation que le défenseur français n’accepte pas, et qui a fait des remous en interne. L’insider parisien Djamel et Le Parisien avaient ainsi évoqué en fin d’année 2024 que le niveau physique du champion du monde était largement insuffisant pour prétendre à une place dans le groupe pour les matchs, selon le staff du club de la capitale. Cela avait notamment valu une volée de bois vert à l’insider, qui revient donc à la charge sur les réseaux avec la mise à l’écart de plus en plus évidente de Kimpembe. Luis Enrique ne s’en cache plus, il ne voit pas son arrière central revenir à un niveau suffisant, et ne s’opposera probablement pas à son départ en fin de saison. D’ici là, cela va être très long pour le Titi, qui risque de vivre une saison blanche si cela continue sur ce rythme, car Luis Enrique n’est pas du genre à faire des sentiments, même pour un joueur très apprécié par les supporters.