Kimpembe absent, Séverac alarme le PSG avant le Bayern

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Il y a quelques jours, Christophe Galtier annonçait que Presnel Kimpembe serait encore absent quatre semaines. Une absence préjudiciable pour le PSG si l'on s'en réfère au journaliste Dominique Séverac, lequel trouve Ramos inférieur au titi parisien.

La défense centrale va t-elle coûter très cher au PSG cette saison ? Ce secteur de jeu est sujet aux interrogations depuis une fin de mercato estival bâclée, lors de laquelle le club parisien n'a pas réussi à faire venir le Slovaque Milan Skriniar. Depuis, certains observateurs jugent que les Parisiens sont sur un fil et manquent d'un joueur confirmé au poste. Cela ne s'est pas arrangé avec les blessures d'un cadre comme Presnel Kimpembe. Le Français a déjà loupé le Mondial avec les Bleus mais sa situation physique n'est pas encore rétablie. Touché au tendon d'Achille en décembre, le joueur formé au PSG manquera les quatre prochaines semaines d'entraînement collectif.

Kimpembe-Marquinhos, la seule référence au PSG

Le temps pour lui de se soigner et de se rétablir complètement en vue du rendez-vous européen face au Bayern Munich en février. D'ici-là, on serait tenté de penser que le PSG doit recruter au poste de défenseur pendant le mercato de janvier. L'état-major parisien n'est pas d'accord, ayant indiqué qu'aucune arrivée ne surviendrait sans départ dans l'autre sens. Une erreur peut-être si Kimpembe n'est pas remis pour la Ligue des champions. Dominique Séverac le pense, lui qui donne une bonne longueur d'avance au Français sur les autres défenseurs de l'effectif. Sans lui, le PSG apparaît affaibli à l'heure actuelle.

🗣 | Séverac sur la blessure de Kimpembe 🇫🇷 : "C’est un coup dur de perdre ton défenseur phare"



« On ne dit pas que c’est le coup dur du siècle, mais c’est un coup dur pour le PSG. La charnière titulaire, c’est Marquinhos-Kimpembe. Et tout ce que vous allez me trouver à côté, Ramos, Mukiele et Danilo Pereira, c’est moins fort. C’est moins fort qu’un champion du Monde 2018 même s’il ne jouait pas à l’époque mais il a cette expérience-là. C’est moins fort qu’un joueur qui a emmagasiné de l’expérience avec le Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva. Donc bien évidemment que c’est un coup dur. Je ne comprends pas aujourd’hui cette logique de dire qu’il y a 1 milliard de budget et qu’ils ne sont pas à un joueur près, ça ne veut rien dire. Évidemment que c’est un coup dur de perdre ton défenseur phare », a t-il lâché dans l'Equipe du Soir en incitant à demi-mot les dirigeants à recruter au plus vite un joueur équivalent à Kimpembe. Un conseil pas forcément suivi d'autant que l'expérimenté Ramos ou le polyvalent Danilo sont à la hauteur depuis le début de saison malgré les craintes du journaliste du Parisien.