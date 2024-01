Kimmich est cramé, le PSG doit vite faire demi-tour

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans le cadre des négociations avec le Bayern Munich pour Nordi Mukiele, le PSG tente un gros coup de poker et essaie d’inclure Joshua Kimmich dans le deal. Une fausse bonne idée ?

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde il y a encore quelques mois, Joshua Kimmich n’est plus aussi brillant avec le Bayern Munich. Le moment idéal pour tenter un incroyable coup de poker chez les dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels profitent des négociations avec le Bayern Munich dans le cadre du possible transfert de Nordi Mukiele pour essayer d’inclure Joshua Kimmich dans le deal. Spécialiste du football allemand sur les antennes de RMC, Polo Breitner estime que le PSG a toutes ses chances. Et pour cause selon lui, un départ de l’international allemand est possible car son entraîneur Thomas Tuchel est déçu de son rendement.

Dès lors, on est en droit de se demander si la piste Joshua Kimmich n’a pas tout de la fausse bonne idée pour le club de la capitale. Le spécialiste a son avis et il est cash, affirmant que le « prime » de Joshua Kimmich est indiscutablement derrière lui. « Un transfert est possible dans le sens où la situation de l’international allemand est compliquée. Il est critiqué au poste de milieu défensif et ne souhaite pas évoluer au poste d’arrière droit. Or, le Bayern sous Thomas Tuchel cherche un milieu défensif, notamment en provenance de Premier League. Il faut renforcer le poste d’arrière droit puisque Mazraoui n’est pas là. Tout ça est possible. Est-ce que ça va se faire ? Ça me semble compliqué même s’il va sur ses 29 ans, a un contrat jusqu’en 2025 et n’est plus le grand joueur médiatique qu’il a été » estime Polo Breitner, avant de poursuivre.

Joshua Kimmich ne fait plus l'unanimité au Bayern

« Il est de plus en plus critiqué par tout le monde, y compris à l’intérieur du club. Même les dirigeants du Bayern avaient demandé à Thomas Tuchel de se calmer un peu sur le cas Joshua Kimmich et d’arrêter de s’exprimer dans la presse parce qu’il en prend plein la tronche. On évoquait même un départ vers les Emirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Quel est le véritable niveau de Kimmich ? J’ai l’impression que son ‘prime’ est passé. Peut-il devenir un leader du PSG ? Je ne suis pas persuadé » a livré le spécialiste, très cash sur le cas de Joshua Kimmich et pour qui l’international allemand pourrait être une grosse erreur de casting au PSG. On peut aussi penser qu’un transfert loin de son Allemagne natale pourrait totalement relancer la carrière et le degré de motivation d’un joueur d’une classe folle dès lors qu’il est en forme et en confiance. Un pari que semblent prêts à prendre les dirigeants parisiens en ce mois de janvier 2024.