Keylor Navas bradé, le PSG se fâche !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sur le banc depuis le début de la saison au PSG, Keylor Navas ne sera pas retenu par le PSG en cas de belle offre lors du mercato cet hiver.

Dans la rotation avec Gianluigi Donnarumma lors de la saison précédente sous la houlette de Mauricio Pochettino, Keylor Navas n’est rien de plus qu’une doublure depuis la prise de fonctions de Christophe Galtier. En effet, dès son arrivée au Paris Saint-Germain, l’ex-entraîneur de l’OGC Nice a établi une hiérarchie clairement définie et c’est l’international costaricien qui en a fait les frais. Au vu de son statut et de son salaire, Keylor Navas ne sera donc pas retenu lors de ce mercato hivernal, à condition toutefois que les clubs intéressés répondent aux exigences du PSG. Et selon les informations relayées par Calcio Mercato, il n’est pas question pour le champion de France en titre de brader Keylor Navas, un gardien toujours jugé comme très performant en dépit de son âge.

Le PSG réclame 5 ME pour Keylor Navas

C’est ainsi que selon les informations du média, le Paris Saint-Germain réclame la somme de 5 millions d’euros pour se séparer de Keylor Navas lors de ce mercato hivernal. Les clubs intéressés par l’international costaricien sont donc prévenus. Et ils sont nombreux, notamment en Premier League. Ces derniers jours, les intérêts de Leicester, de Bournemouth ou encore de Nottingham Forest ont été évoqués en plus de ceux d’Al-Nassr en Arabie Saoudite ou de certains clubs en Espagne et en Italie. Les choix ne manquent pas pour Keylor Navas, dans l’attente de savoir quels seront les clubs enclins à signer un chèque de 5 millions d’euros au PSG pour recruter le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. En plus d’assumer cette indemnité de transfert, le futur club de Keylor Navas devra s’acquitter de son salaire XXL, supérieure à 700.000 euros par mois dans la capitale française.