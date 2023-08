Keylas Navas rêvait d'être viré, le PSG a dit non

Dans : PSG.

À quelques heures de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain espère boucler les dernières arrivées mais également les départs des joueurs indésirables. Cependant, Keylor Navas n'a toujours pas trouvé de club, lui qui vouloir voir son club rompre son contrat.

Prêté la saison passée à Nottingham Forest, Keylor Navas a pu retrouver du temps de jeu pendant six mois. Considéré comme numéro deux dans la hiérarchie des gardiens au PSG, derrière Gianluigi Donnarumma, le Costaricien n'accepte pas cette situation et souhaite absolument quitter Paris. Le club de la capitale est également ouvert à son départ. Luis Enrique ne compte clairement pas sur l'ancien joueur du Real Madrid et le lui a fait savoir. Le problème est que Keylor Navas n'arrive pas à trouver un club. Le joueur de 36 ans veut rester compétitif et évoluer au sein d'une équipe ambitieuse, avec des objectifs concrets. Alors que le mercato se termine le 1er septembre, l'avenir de Navas est toujours aussi incertain.

Situation critique pour Navas avant la fin du mercato

Le média Fichajes confirme bien que Keylor Navas recherche un nouveau club mais qu'il conserve des exigences, comme rester dans une ligue de haut niveau. Toutefois, les opportunités ne sont pas légion et le natif de San Isidro d'El General n'a plus beaucoup de temps s'il veut s'assurer de jouer cette saison. Car à Paris, ça ne sera pas le cas. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG qui n'est pas disposé à rompre son contrat, Navas était pisté par l'Arabie saoudite, notamment par Al-Hilal, l'équipe qui a recruté Neymar. Un choix que Navas semblait refuser au préalable, mais qui va peut-être se transformer en destination idéale pour lui si aucun autre club ne vient à sa rencontre. Une fin de carrière n'est pas non plus envisagée pour l'international avec les Ticos (110 sélections) qui est en panique.