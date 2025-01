Kenan Yildiz, la pépite parfaite pour le projet PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après la venue de Kvaratskhelia, le PSG cherche toujours des pépites qui explosent en Europe pour créer sa jeune dream team. Le nom de Kenan Yildiz sort logiquement.

Désireux depuis deux ans désormais de recruter des jeunes talents qui vont permettre à Luis Enrique de faire progresser une équipe capable de dominer l’Europe, le PSG estime que Khvicha Kvaratskhelia fait partie de cet objectif même s’il a fallu débourser 70 millions d’euros pour faire signer l’ailier géorgien. Le PSG n’a pas eu besoin de ventes spectaculaires pour s’offrir un tel joueur et faire craquer Naples. Les moyens financiers sont là, et rien n’interdit de penser que Luis Campos ne travaille pas sur une autre signature pour s’impliquer dans le nouveau projet parisien.

Le PSG veut les meilleurs jeunes

🇹🇷💫 Yildiz is the best Turkish teenager in the world



pic.twitter.com/xECQwjq3ch — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 14, 2025

C’est ce que dévoile Don Balon, pour qui le départ de Randal Kolo-Muani et celui probablement à venir de Marco Asensio, va permettre au champion de France de mettre le paquet sur un grand espoir de la Juventus. Il s’agit de Kenan Yildiz, footballeur né et qui a grandi en Allemagne, mais qui a choisi de représenter la Turquie au plus haut niveau. Mais pour le moment, c’est surtout avec la Juventus qu’il se met en évidence. A seulement 19 ans, il s’est fait une place dans la formation de Thiago Motta où il adore se balader derrière l’attaquant et faire parler son jeu en mouvement et sa facilité des deux pieds.

En août dernier, il avait prolongé son contrat avec le club turinois jusqu’en juin 2029. Autant dire que le club du Piémont ne se sent pas inquiété pour le moment. Mais l’intérêt du PSG pourrait provoquer une offre copieuse, alors que la valeur de l’international turc a explosé en un an. En décembre 2023, il était évalué à 10 millions d’euros, et désormais Yildiz est estimé à 45 millions d’euros. De quoi provoquer un nouvel investissement important pour Paris. Mais c’est, comme avec Kvaratskhelia, aussi comme cela que le PSG va pouvoir se construire une équipe avec ce qui se fait de mieux en Europe chez les jeunes joueurs.