Karim Benzema, le Real rêve de faire pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si le Real Madrid venait à faire des folies cet été, Karim Benzema serait tenté par un départ. Le PSG est prêt à l'accueillir, mais c'est Florentino Pérez qui fixera les conditions.

Florentino Pérez a su prendre son mal en patience ces dernières années, avec, en dehors de la venue coûteuse d’Eden Hazard, des marchés de transferts plutôt calmes pour pouvoir rénover son stade, s’appuyer sur les cadres déjà présents, et surtout dépenser gros au bon moment. Il n’aura même pas à sortir un sou de sa poche pour faire venir Kylian Mbappé, qui a tout de même de fortes chances de rejoindre l’Espagne cet été à l’issue de son contrat au PSG. Cette arrivée, qui sera coûteuse en terme de salaire mais pas au niveau du transfert, laisse la place au rêve d’un formidable doublé si jamais Erling Haaland venait aussi à rejoindre le Real Madrid. Deux attaquants de grand standing, qui pourraient pousser Karim Benzema vers la sortie.

Benzema remplaçant idéal de Mbappé

Les meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid :



1. Cristiano Ronaldo (450)

2. Raùl (323)

3. Di Stefano (308)

4. Karim Benzema (305)



Tic tac… pic.twitter.com/9Aih26mmLa — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) March 6, 2022

Le buteur déjà historique du Real n’apprécierait pas vraiment de voir son club recruter deux joueurs dans son secteur de jeu, et pourrait très bien prendre cela comme une marque de défiance. Même si Florentino Pérez l’apprécie beaucoup, KB9 compte aussi jouer de son statut de superstar du club et d’attaquant toujours considéré parmi les plus complets du continent. Pour le moment, ses 34 ans, Karim Benzema ne les fait pas, mais l’avenir ne plaide pas en sa faveur. Avec un contrat allant jusqu’en juin 2023, l’ancien de l’OL a les cartes en mains, mais le Real Madrid aussi si le joueur voulait partir. En cas de volonté de changer d’air de la part de l’attaquant français, El Nacional annonce que le Paris SG ferait partie des clubs intéressés. Surtout par l’idée de remplacer Kylian Mbappé par un autre international français, ce qui permettrait d’avoir au moins toujours un cadre des Bleus dans le principal club français.

Le Real Madrid demande 80 ME pour Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Après, il faudra encore le fait venir, car même si KB9 a 34 ans et une seule année de contrat, le média espagnol précise que Florentino Pérez ne fera aucun cadeau à Nasser Al-Khelaïfi. Le président de la Maison Blanche est prêt à demander 80 millions d’euros pour laisser filer le joueur formé à Lyon. Ce dernier pourrait être tenté par un dernier gros contrat, et pourquoi pas la perspective de jouer avec Zinedine Zidane, son ancien mentor au Real. Mais le journal espagnol le précise, le PSG n’aura peut-être pas vraiment le choix s’il veut attirer un attaquant de classe mondiale, et il devra se plier aux exigences de Florentino Pérez pour récupérer Benzema un an avant la fin de son contrat. Même si cela ferait très bizarre au Real de perdre un joueur fétiche