Karim Benzema au PSG, Nasser Al-Khelaïfi est bouillant ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après six mois peu convaincants, Karim Benzema a pris une pause prolongée avec Al-Ittihad. Si son retour est annoncé, le PSG entend bien tenter sa chance pour le récupérer et profiter du Français pour gagner la Ligue des Champions.

Il y a quelques semaines, en plein coeur de sa brouille avec Al-Ittihad, Karim Benzema était annoncé comme un candidat au retour en Europe. L’Olympique Lyonnais était notamment cité par la presse espagnole comme un point de chute possible pour boucler la boucle et revenir dans son club formateur, qui pourrait encore bénéficier pendant quelques mois de son ancien prodige. Financièrement, la donne semble impossible, à moins de voir KB9 faire quasiment une croix sur l’intégralité de son salaire. Sans oublier une donne assez méconnue jusqu’à l’affaire Jordan Henderson, qui écoperait d’une énorme pénalité financière s’il venait à quitter l’Arabie Saoudite moins d’un an après son arrivée.

Benzema ne fait plus l'unanimité à Al-Ittihad

Concernant Karim Benzema, les choses ne se sont pas forcément calmées avec Al-Ittihad, même si le club de Djeddah a pondu un communiqué pour expliquer que le Français avait été autorisé à partir avant la fin de l’année en raison d’un petit problème physique. De quoi faire passer sa volonté de break pour une simple précaution, même si Benzema a immédiatement filé en Espagne, coupant son compte Instagram alors que les messages moqueurs et insultants se sont multipliées en provenance des fans saoudiens, ce qui n’est clairement pas habituel.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Nasser El-Khelaïfi s’est penché sur la possibilité d’un prêt de Karim Benzema pour les 6 prochains mois.



Pour l’heure l’option est écartée, Paris veut se concentrer sur le secteur défensif et le milieu.



Par ailleurs, Luis Campos est dubitatif. pic.twitter.com/tJpehKGZwT — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 10, 2024

Mais que se passerait-il si un club européen avec de gros moyens financiers et un projet ambitieux tentait de sortir Karim Benzema d’Arabie Saoudite ? C’est ce que Nasser Al-Khelaïfi a envie de savoir, puisque selon les informations de Sports Zone, le président qatari du PSG a affiché sa volonté de recruter l’ancienne légende du Real Madrid pour six mois, sous la forme d’un prêt, en lui proposant le challenge d’aider le Paris SG à gagner la Ligue des Champions.

A l’heure actuelle, l’idée est toujours là, mais la priorité est donnée au recrutement d’un défenseur central, ce qui semble urgent, mais aussi d’un milieu de terrain après la blessure et les doutes au sujet de Gabriel Moscardo. Rien ne dit que le PSG ne va pas ainsi relancer ce dossier avec un joueur qui agace beaucoup à Al-Ittihad, notamment dans sa responsabilité sur le départ de l’entraineur Nuno Espirito Santo, sans pour autant donner l’impression de se battre à chaque match pour la victoire. Un désaccord qui pourrait donc provoquer une offensive parisienne en fin de mercato, même si le média sportif annonce que Luis Campos n’est pas vraiment chaud pour étudier cette option, sans que l’on sache si le problème est sportif ou financier à ses yeux.