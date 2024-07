Jorge Mendes boucle un gros départ au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Jorge Mendes est sur tous les fronts en ce début de mercato puisque le super agent portugais gère les dossiers Leny Yoro, Joao Neves ou encore Manuel Ugarte, pour qui un départ du PSG se dessine.

C’est indiscutablement l’agent le plus influent du marché des transferts et ce ne sont pas les dernières semaines qui vont le démentir. Jorge Mendes fait la pluie et le beau temps, au Paris Saint-Germain et ailleurs, et il n’a pas l’intention de changer ses bonnes habitudes. Après avoir placé Leny Yoro à Manchester United, l’agent portugais est en passe de conclure un nouveau deal avec les Red Devils. En effet, Fabrizio Romano nous apprend ce vendredi que Jorge Mendes a trouvé un accord avec Manchester United pour le futur contrat de Manuel Ugarte, cible prioritaire d’Erik Ten Hag afin de renforcer son milieu de terrain la saison prochaine.

🚨🔴 Manchester United have agreed on personal terms with Manuel Ugarte.



Contract terms discussed, player keen on moving to United even without Champions League football.



Club-to-club talks continue with PSG, as more clubs also inquired.



Same agent as Leny Yoro: Jorge Mendes. pic.twitter.com/vyox9phNlQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024

Dans le viseur de MU depuis de longues semaines, l’international uruguayen est enfin parvenu à un accord avec son possible futur club. Autant dire que les feux sont au vert pour le départ de Manuel Ugarte même si au PSG, on ne considère pas encore le transfert du joueur comme acté. Recruté pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal la saison dernière, Manuel Ugarte ne sera pas bradé par le champion de France en titre, qui attend une offre impossible à refuser de la part de Manchester United pour se séparer de son milieu de terrain de 23 ans, demi-finaliste de la Copa America sous les ordres de Marcelo Bielsa cet été.

Ugarte a été convaincu de quitter le PSG

Barré par la concurrence de Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et peut-être bientôt de Joao Neves ainsi que de Désiré Doué, Manuel Ugarte était initialement favorable au fait de rester au PSG. Mais l’insistance de Manchester United et la quasi-assurance d’un temps de jeu limité dans la capitale tricolore ont finalement convaincu le principal intéressé de faire ses cartons pour découvrir la Premier League. Jorge Mendes a fait sa part du travail, c’est maintenant à Manchester United et au Paris Saint-Germain de s’entendre sur le montant du transfert, qui devrait au minimum atteindre les 40 millions d’euros pour satisfaire les exigences parisiennes.