Joao Neves n'a pas signé au PSG, Benfica précise les choses

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG vont devoir encore un peu patienter. Même si Joao Neves va bien signer à Paris, Benfica confirme que cela n'est pas encore fait.

Côté en bourse, le club de Benfica se doit d'informer ses actionnaires des moindres événements. Et ce lundi, le club portugais a annoncé que si le transfert de Joao Neves au Paris Saint-Germain était imminent, rien n'était encore officiellement signé. « Pour les termes et aux fins légalement applicables, et face aux informations diffusées dans les médias, le Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD annonce que la formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves au PSG est pratiquement conclue, bien que, à ce jour, le contrat n'ait pas encore été signé par toutes les parties concernées. La Société complétera cette information pour les termes et aux fins légalement applicables dès que cela sera justifié », précise le club portugais.