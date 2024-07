Joao Neves au PSG, Benfica s'avoue vaincu

Dans : PSG.

Le transfert de Joao Neves au PSG est quasiment bouclé. Le club parisien a trouvé un accord avec le jeune milieu portugais et il ne manque plus qu'à s'entendre avec Benfica. Mais, ce dernier est pessimiste sur l'avenir de Neves à Lisbonne.

Joao Neves n'est pas encore à Paris mais c'est tout comme. Le jeune milieu portugais de 19 ans est en passe de quitter Benfica pour signer au PSG. Il a déjà donné son accord aux Parisiens, lesquels n'ont plus qu'à trouver un terrain d'entente avec Benfica. Le club portugais est dur en affaires et le suspense s'est un peu prolongé ces dernières heures. Les Lisboètes et le PSG discutent d'une offre autour des 70 millions d'euros. Un prix élevé mais pas forcément pour Benfica puisque Joao Neves est protégé par une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros.

Benfica ne sera pas trop gourmand avec le PSG

Mais, que le PSG se rassure, Benfica ne vendra pas son prodige pour une telle somme. Son président, l'ancien milieu élégant Rui Costa, l'a confirmé dans les colonnes du quotidien sportif A Bola. Sans nommer le PSG, il a révélé qu'un club lui avait fait une belle offre pour Joao Neves et qu'elle était étudiée avec soin par la direction de Benfica. Il s'agit sans doute des 70 millions d'euros (+10 millions d'euros de bonus) mis sur la table par le PSG. A demi-mot, il valide le sérieux de cette offre ainsi que la forte probabilité d'un départ de Joao Neves cet été.

« Je n'ai jamais dit que João Neves ne partirait qu'avec une clause, il est donc faux que j'aie dit quelque chose de ce genre. Ce que je peux dire à propos de João Neves, c'est que c'est vrai et que je ne cacherai pas qu'il y a une offre sur la table. On en parle tous les jours. Je ne vais pas parler de l'état d'avancement de cette proposition. Il y a une proposition sur la table qui est en train d'être évaluée, qui est en train d'être discutée, mais pour le moment João Neves est toujours un joueur de Benfica », a t-il indiqué. De quoi prolonger artificiellement le suspense alors que les deux clubs s'écharpent pour quelques millions d'euros de bonus supplémentaires.