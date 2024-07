Joao Neves arrive, le PSG prend deux décisions fortes

Le Paris Saint-Germain va annoncer de manière imminente l’arrivée de João Neves en provenance de Benfica. En conséquence, deux joueurs parisiens au même poste ont la porte ouverte pour un départ.

Le PSG passe enfin la deuxième sur le mercato estival. Jusqu’à présent discret sur le marché des transferts, le club de la capitale va enregistrer dans les prochaines heures la signature de João Neves (19 ans), pépite du football portugais en provenance de Benfica contre un montant de 70 millions d’euros environ. Un gros coup pour le PSG qui avait absolument besoin de se renforcer à ce poste, puisque l’entraîneur Luis Enrique s’était plaint à plusieurs reprises du manque de profondeur de son effectif dans l’entrejeu. Visiblement, le coach espagnol a été entendu. L’officialisation de ce transfert doit intervenir de façon imminente. En conséquence, le PSG va sans doute devoir dégraisser et l’arrivée prochaine du Portugais ouvre la porte à d’autres joueurs dans le sens des départs, et c’est notamment le cas de Fabian Ruiz et Manuel Ugarte.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on João Neves deal! New, positive round of talks again today.



PSG want to get it sealed next week.



Details of package being discussed after €70m fee + players to include for Benfica, like Renato Sánches.



Here we go, expected soon ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/tCu6D66c5x