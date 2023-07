Joao Felix vers le PSG, c’est très sérieux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique apprécie le profil de Joao Felix et aimerait le faire venir au PSG, une perspective qui plait à l’international portugais de l’Atlético.

Après un prêt de six mois à Chelsea, Joao Felix a fait son retour à l’Atlético de Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Les Colchoneros ont payé 130 millions d’euros en 2019 pour déloger la pépite portugaise du Benfica Lisbonne mais après quatre ans à Madrid, le natif de Viseu désire changer d’air. Selon les informations du journal AS, une piste se dégage pour l’avenir de Joao Felix et celle-ci mène tout droit vers le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Félix (@joaofelix79)

En effet, Luis Enrique a manifesté auprès de sa direction l’envie de recruter Joao Felix, aussi bien capable d’évoluer en pointe, en soutien de l’attaquant ou sur un côté si besoin. La polyvalence de l’international portugais (31 sélections) est appréciée tout autant que sa qualité technique nettement au-dessus de la moyenne. A seulement 23 ans, Joao Felix reste par ailleurs un jeune joueur sur lequel le PSG pourrait miser dans l’espoir de le voir évoluer et d’en tirer une grosse vente d’ici quelques années.

Joao Felix veut signer au PSG cet été

Bonne nouvelle pour le champion de France en titre, Joao Felix est très réceptif à l’intérêt de Paris. Une venue dans la capitale française est même l’option privilégiée par l’éphémère attaquant de Chelsea, de retour de son prêt chez les Blues cet été. Joao Felix est fan de Luis Enrique et a déjà discuté d’un possible transfert avec les Portugais de l’effectif, à savoir Danilo, Renato Sanches et Vitinha.

João Félix >>> pic.twitter.com/MP9Whfm331 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 30, 2022

D’un point de vue financier, l’Atlético de Madrid ne se laissera toutefois pas piler. Bien que favorable à un départ de son joyau, le club espagnol a fixé un prix élevé pour la vente de Joao Felix, à savoir 100 millions d’euros. Un prix important qui s’explique par l’âge du joueur et par ses trois années de contrat restantes. Reste maintenant à voir si du côté du PSG, on est prêt à payer une telle somme même dans le cas où Kylian Mbappé reste au club ou si un départ de l’international tricolore est indispensable pour passer la seconde dans le dossier Joao Felix.