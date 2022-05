Zidane dit non au PSG, l'OM mis hors de cause

Dans : PSG.

Zinedine Zidane semble avoir refusé le PSG malgré le pressing énorme de l'Emir du Qatar. Samir Nasri l'assure, son amour pour l'OM n'y est absolument pour rien.

Resté quelques jours sur Paris tout dernièrement, Zinedine Zidane était encore plus actif qu’à son époque de joueurs, passant de Roland-Garros au Stade de France, aux évènements de son sponsor jusqu’aux restaurants et aux rues commerçantes de la capitale. Zidane était partout, mais il a surtout été annoncé sur le banc du Paris SG. Malgré le forcing de l’Emir, cela n’en prend pas forcément la direction puisque l’ancien numéro 10 des Bleus semble vouloir attendre que la place de sélectionneur de l’équipe de France se libère. Pour le moment, entraîner le PSG ne semble pas le séduire, et il y a forcément des raisons à cela.

Une rivalité PSG-OM pas crédible

Pour Samir Nasri, si Zidane n’a pas dit oui au Paris SG, c’est bien parce qu’il n’a pas été convaincu par la structure du club francilien, qui n’arrive pas à mettre ses entraineurs au centre du projet. L’ancien joueur de l’OM, désormais consultant sur Canal+, ne supporte pas d’entendre que sa proximité de coeur avec Marseille ou le Real Madrid aurait pu jouer sur la décision de Zizou d’entrainer ou non le PSG. « Est-ce qu’il se fâcherait avec ses bases à Madrid et à Marseille s’il venait à Paris ? Non, je ne pense pas. Il n’a jamais joué avec Marseille. Il faut arrêter cette rivalité entre l’OM et le PSG. C’était dans les années 1990 où les deux équipes avaient le même niveau. Aujourd’hui, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Le rival de l’OM, c’est Lyon. Peu importe l’entraineur. Tous les entraineurs dont on parle aujourd’hui, c’est tous des entraineurs de qualité. C’est la structure qui va permettre à l’entraineur d’asseoir son pouvoir sur l’équipe ou pas. C’est ça qui doit être réglé au PSG. Après, le tacticien, il fera du bon boulot », a prévenu Samir Nasri, persuadé que Zidane n’a pas été convaincu par le rôle d’entraineur du champion de France et que ce sera le seul motif de son refus. Et rien d'autre.

Zidane a le sourire, le PSG n'y est pour rien

Le séjour parisien de Zidane n’a donc pas porté ses fruits, même si l’Emir du Qatar n’a probablement pas dit son dernier mot tant qu’un refus ferme ne lui a pas été présenté. En tout cas, l’ancien entraineur du Real Madrid n’est plus à Paris, lui qui était au Grand Prix de France de Monaco ce dimanche, invité par l’écurie Alpine, ex-Renault. Le PSG attendra, et les sources qui annonçaient l’officialisation de l’arrivée de Zidane à Paris pour ce dimanche mangent actuellement leur chapeau. Mais à l’instar du dossier Mbappé, rien n’est fini en ce qui concerne la quête d’un nouvel entraineur à Paris. Mais ce samedi soir, s’il y en avait un qui avait le sourire, c’était bien l’ancien Ballon d’Or. En revanche, la raison était plus madrilène, avec la victoire du Real en finale de la Ligue des Champions.