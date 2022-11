Joao Felix au PSG, contacts établis avec Jorge Mendes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Malheureux du côté de l'Atlético, Joao Felix pourrait quitter la capitale espagnole dès cet hiver. Et le PSG est sur le coup pour l'accueillir.

Au PSG, on est conscient que l'effectif de Christophe Galtier a besoin d'être renforcé et ce, dès cet hiver. Christophe Galtier souhaite notamment la venue d'un nouveau défenseur central mais aussi d'un attaquant capable de soulager Kylian Mbappé dans son positionnement. Les possibilités crédibles ne sont pas si nombreuses et le PSG va devoir se montrer à l'affût de chaque petite opportunité sur le marché. Ces dernières heures, la presse espagnole, via Marca, indiquait que Joao Felix avait demandé son départ de l'Atlético Madrid cet hiver. Selon le média, le Portugais a demandé à Jorge Mendes de lui trouver de l'équipe. Et le PSG fait partie des destinations possibles, tout comme le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea.

Felix, une porte ouverte pour le PSG

🚨 Joao Félix a décidé de QUITTER l'Atlético de Madrid.



Il a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club.



(@marca) pic.twitter.com/4LYEuiCLmD — Actu Foot (@ActuFoot_) November 25, 2022

De bonnes prestations lors de la Coupe du monde au Qatar pourraient même accélérer son départ, alors que les Colchoneros doivent récupérer près de 60 millions d'euros pour régulariser leurs comptes. Une vente de Felix pourrait donc faire les affaires de toutes les parties. Mais ce dossier n'est apparement pas si simple. Matteo Moretto précise lui que Felix n'a pas demandé officiellement son départ mais qu'il est vrai qu'il songe à partir. Le PSG serait d'ailleurs le club qui a noué le plus de contacts avec Jorge Mendes. Pour rappel, Joao Felix est encore son contrat avec l'Atlético jusqu'en 2026. Le club madrilène va donc devoir trancher entre vendre son joueur au rabais ou attendre encore un peu, alors que les Cochoneros devraient mettre fin à leur collaboration avec Diego Simeone à l'issue de la saison. Le PSG sait en tout cas qu'une brèche est ouverte dans le dossier Joao Felix et ne manquera pas d'arguments pour séduire le Portugais de 23 ans.