Jadon Sancho au PSG, tout s'accélère ‍!

Quelques heures après l'annonce des négociations entre le PSG et Jadon Sancho, Manchester United a ouvert la porte au départ de l'attaquant international anglais et fixé son prix.

Le Paris Saint-Germain s'était bien caché concernant sa quête d'un attaquant supplémentaire puisque tout le monde a été surpris lorsque lundi matin, différents médias ont simultanément annoncé que les champions de France avaient un accord verbal avec Jadon Sancho, et que ce dernier souhaitait désormais quitter Manchester United pour rejoindre le PSG. On le sait, l'attaquant de 24 ans est fâché avec Erik ten Haag, et même s'il est revenu de son prêt au Borussia Dortmund, il était hors de question qu'il reste à Old Trafford.

L'offre du club français arrive donc au bon moment pour l'international anglais, d'autant que Nasser Al-Khelaifi a les moyens de lui proposer un salaire aux normes Premier League. Et du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on n'a pas oublié que Jadon Sancho avait qualifié les fans parisiens comme étant les meilleurs d'Europe après la confrontation entre Dortmund et le PSG en Ligue des champions. Reste à présent à trouver un accord avec Manchester United et les choses s'accélèrent déjà.

Le PSG et Manchester United négocient le prix de Jadon Sancho

PSG’s interest in Jadon Sancho is real and they’re willing to pay €50m. Manchester United have demanded €65m. PSG feel that United have raised the price because it’s them showing interest and due to the Ugarte situation. #PSG #ManUtd #Sancho #Transfers #MUFC pic.twitter.com/dkouonoihS — MANUTD SOURCES (@Manutd_addicts) July 22, 2024

Ineos n'a pas l'intention de retenir de force Jadon Sancho, mais les dirigeants de Manchester United ne feront aucun cadeau à l'attaquant, surtout s'il rejoint le Paris Saint-Germain, dont tout le monde connaît la fortune. De quoi justifier que le prix réclamé pour l'attaquant est passé de 50 à 65 millions d'euros dès que le club français est entré dans la discussion. Du côté du PSG, on regrette l'attitude des responsables des Red Devils, estimant que cela avait évidemment à voir avec le souhait des Mancuniens de faire signer Manuel Ugarte, pour lequel Paris est également très gourmand. Mais plus rien ne semble pouvoir s'opposer à la venue de Sanchon chez les champions de France, la différence entre l'offre parisienne et les exigences de Manchester United étant relativement faible à l'échelle de ces deux colosses financiers.