PSG ‍: Luis Enrique menace Luis Campos

Par Corentin Facy

Décevant depuis son arrivée au PSG il y a deux ans, Fabian Ruiz a brillé durant l’Euro et par conséquent, son cas est épineux pour la direction du club parisien. D’autant que Nasser Al-Khelaïfi a reçu une grosse offre.

Recruté il y a deux ans en provenance de Naples, Fabian Ruiz n’a pas totalement répondu aux attentes depuis son transfert au Paris Saint-Germain. Installé comme un titulaire l’an passé par Luis Enrique, l’international espagnol a soufflé le chaud et le froid, sans jamais faire l’unanimité. Mais alors que personne ne l’attendait à ce niveau, le milieu de terrain de 28 ans a réalisé un Euro de toute beauté avec la Roja. Nommé dans l’équipe-type de la compétition après avoir grandement contribué au sacre de la Roja, Fabian Ruiz a totalement relancé sa cote sur le marché des transferts et sa valeur marchande a subitement augmenté.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain est sollicité depuis quelques semaines pour un potentiel transfert de Fabian Ruiz. Mais alors que Luis Campos et Luis Enrique sont globalement en phase ces derniers temps, un gros désaccord a cette fois surgi. Selon le compte insider PSG Inside Actu, l’entraîneur espagnol et sa direction ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde dans le dossier Fabian Ruiz. Et pour cause, l’état-major du club francilien souhaite profiter de la hype autour du joueur afin de vendre l’international espagnol, alors qu’une proposition XXL est arrivée sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. Une offre estimée à 50 ME, soit deux fois la valeur marchande du joueur selon le club, qui est sur le point d’être acceptée par le Paris Saint-Germain.

Le PSG reçoit une offre colossale pour Fabian Ruiz, mais...

Mais ce potentiel transfert provoquerait la furie de Luis Enrique puisque le compte insider affirme que le coach espagnol est fermement opposé au départ de son milieu de terrain cet été. Luis Enrique insiste pour conserver le joueur, qu’il a installé comme un titulaire l’an passé lorsqu’il était critiqué et qu’il veut logiquement conserver maintenant qu’il a mis tout le monde d’accord à l’Euro. Le PSG de son côté estime qu’il faut profiter de sa valeur marchande colossale mais éphémère pour le vendre au prix fort avant que la hype ne retombe. Un vrai dilemme se pose au sein du club champion de France, qui va rapidement devoir trancher. N’oublions pas que le joueur aura lui aussi son mot à dire, c’est d’ailleurs lui qui sera être le décideur final de son avenir alors que pour l’instant, on ignore de quel club provient cette offre pour Fabian Ruiz, qui suscite des intérêts en Premier League, en Série A et en Arabie Saoudite.