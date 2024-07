Jadon Sancho au PSG sans débourser un euro ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Jadon Sancho est la piste la plus chaude du PSG en attaque, d’autant plus que le club de la capitale pourrait s’attacher les services de l’international anglais de Manchester United sans débourser un euro.

A la recherche d’un joueur offensif capable de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés, Luis Enrique avait fait de Nico Williams sa cible principale. L’attaquant de l’Athletic Bilbao n’a pas encore dévoilé sa décision, mais le dossier parait mal engagé pour le Paris Saint-Germain puisque selon les dernières informations, l’international espagnol préfère rester en Liga, que ce soit à Barcelone ou à Bilbao. Même s’il reste attentif au dossier, Luis Campos a donc exploré d’autres pistes. Et vu que Naples n’est pas vendeur en ce qui concerne Khvicha Kvaratskhelia, le champion de France en titre a activé une piste moins onéreuse, sans être moins intéressante pour autant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jadon Sancho (@sanchooo10)

Celle-ci mène à Jadon Sancho, de retour à Manchester United après un prêt concluant au Borussia Dortmund. Excellent face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions, l’international anglais de 24 ans a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens, qui apprécient son profil et dont le potentiel recrutement a été validé par Luis Enrique. Ce mardi, l’Express fait un point sur la situation de Jadon Sancho et confirme la tendance d’un transfert imminent au Paris Saint-Germain. Le média britannique apporte quelques détails intéressants sur les dessous des négociations avec Manchester United, et indique que le PSG pourrait récupérer Jadon Sancho sans débourser le moindre centime puisque les Red Devils sont intéressés par plusieurs joueurs de l’effectif parisien.

Jadon Sancho au coeur d'un échange ?

Cela pourrait donner lieu à un échange et non à un transfert sec incluant de l’argent, ce qui ferait les affaires du Paris Saint-Germain à l’heure où le club parisien va devoir mettre la main à la poche pour Joao Neves ou encore Désiré Doué. L’Express indique que Manchester United a trois joueurs du Paris SG dans le viseur : Manuel Ugarte, Nordi Mukiele et Milan Skriniar. Autant dire que les possibilités d’échange sont infinies et la plus probable est sans doute un échange sec entre Jadon Sancho d’un côté et Manuel Ugarte de l’autre. Mais rien ne dit que Manchester United ne tentera pas d’inclure un second joueur au deal et dans ce cas, ce sont les Red Devils qui pourraient être contraints de remettre au pot. Le plan parfait pour le PSG, qui n’en demandait sans doute pas tant.