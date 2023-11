Ils voulaient frapper les Anglais, six supporters du PSG interpellés

Dans : PSG.

La veille du match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle en Ligue des Champions, des supporters parisiens ont été interpellés alors qu'ils étaient en direction d'un bar pour démarrer un affrontement avec des fans anglais.

Lors du match aller entre Paris et Newcastle, quelques supporters parisiens ont été chahutés et chambrés par les Anglais après l'éclatante victoire des Magpies à Saint-James Park (4-1). Et visiblement, cette humiliation est restée au travers de la gorge de certains Parisiens. Lundi 27 novembre, un jour avant le choc décisif comptant pour la 5e journée de la Ligue des Champions, une bagarre a éclaté dans un bar à Paris, entre des supporters des deux équipes européennes. Comme l'avance le parquet de Paris, 6 supporters dont 4 fichés S, se rendaient dans le fameux lieu pour probablement « en découdre avec des Anglais », comme l’affirme une source policière à RMC Sport. Les individus ont été placés en garde à vue.

6 fans radicaux du PSG en garde à vue

🚨 Des affrontements ont eu lieu hier soir à Paris entre supporters du PSG et supporters de Newcastle.

« Six personnes ont été interpellées parmi plusieurs dizaines d'individus qui se dirigeaient, vêtus de noir et visages masqués en direction d'un bar où se trouvaient des supporteurs anglais. Les investigations se poursuivent. L'enquête est confiée au Service d'accueil et d'investigation de proximité (SAIP) de Paris Centre » a expliqué le parquet de Paris. Une information confirmée par le ministère public. « Ces individus ont été placés en garde à vue des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens ». Les présumés supporters radicaux du PSG ont donc été arrêtés avant probablement un énième affrontement qui aurait terni la soirée européenne. Comme ça a été le cas à Milan où un Parisien a été gravement blessé par un coup de couteau. Le pire a en tout cas été évité avec ces interceptions policières.