Il rêve d'un retour au PSG et surprend tout le monde

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain possède assurément l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Pourtant, la plupart des titis quittent le club de la capitale assez tôt. Un ancien parisien laisse la porte ouverte à un retour.

Formé au PSG entre 2012 et 2020, Arnaud Kalimuendo y a fait des grands débuts, en disputant au total 5 matchs. Après deux prêts plutôt réussis au RC Lens, l'attaquant a finalement été transféré au Stade Rennais en 2022, contre 20 millions d'euros. Une belle plus value pour Paris qui ne faisait visiblement pas confiance au natif de Suresnes. Depuis qu'il est à Rennes, Kalimuendo s'impose comme le fer de lance des Bretons, avec Martin Terrier. À 22 ans, l'international avec les espoirs français (28 sélections) commence à être de plus en plus courtisé sur le marché des transferts, notamment par des clubs étrangers. Au micro de Téléfoot, Arnaud Kalimuendo a évoqué son avenir ainsi qu'un potentiel retour au sein de son club formateur.

Kalimuendo n'a pas oublié le PSG, il lance un appel

Arnaud Kalimuendo évoque un potentiel retour au PSG. @MamoodTraore



"C'est une possibilité, bien sûr. Paris, ça reste un très grand club, qui a une très grande part dans mon cœur. Je suis leur actualité et tout ce qu'il se passe cette saison." @YassinNfaoui #PSGSRFC pic.twitter.com/SpyF3ipTAd — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 25, 2024

« C'est une possibilité, bien sûr. Paris, ça reste un très grand club, qui a une très grande part dans mon cœur. Je suis leur actualité et tout ce qu'il se passe cette saison » a confié celui qui a déjà inscrit 10 buts depuis le début de la saison. Si Kalimuendo est ouvert à un retour au PSG, reste à savoir quelle est la volonté des dirigeants parisiens. Depuis l'été 2023, Paris semble vouloir redonner un accent plus français à son vestiaire avec un projet Île-de-France, où il regorge de talents. Avec le probable départ de Kylian Mbappé à la fin de l'exercice 2023/2024, le PSG va forcément devoir recruter un attaquant l'été prochain. Arnaud Kalimuendo espère probablement qu'il sera sondé pour revenir au Parc des Princes et enfin faire ses preuves sous la tunique parisienne, après les avoir fait avec le Stade Rennais, notamment en marquant face au PSG la saison dernière.