Il ne joue pas au PSG mais Luis Enrique l'adore

Par Mehdi Lunay

Arrivé au PSG il y a plus de 8 ans, Layvin Kurzawa a désormais disparu des radars en équipe première. Cette saison, il n'a pas été prêté et reste à la disposition de Luis Enrique. L'Espagnol l'utilise peu mais il estime beaucoup le latéral français.

Passer de transfert retentissant au mercato à simple anonyme de l'effectif parisien, tel est le destin de Layvin Kurzawa au PSG. Arraché à Monaco en fin d'été 2015, le latéral gauche a disparu du onze titulaire parisien depuis plusieurs saisons. La faute à des performances décevantes et l'arrivée de concurrents bien plus forts que lui. Kurzawa n'a désormais plus aucun avenir au PSG, attendant patiemment la fin de son contrat en juin 2024. Prêté à Fulham la saison dernière, Kurzawa est cette fois-ci resté à Paris. Un choix qui n'est pas payant car Luis Enrique ne compte pas sur lui. Kurzawa n'a été utilisé que 8 minutes cette saison, contre Strasbourg. Un quotidien déprimant mais pas pour Layvin Kurzawa.

Discret et sérieux, Kurzawa félicité par Luis Enrique

Alors que d'autres joueurs ont ou auraient baissé les bras dans sa situation, l'ancien monégasque reste motivé à l'entraînement. Un bon comportement souligné par Luis Enrique en conférence de presse. Interrogé sur l'utilisation possible de Kurzawa dans le futur, l'entraîneur du PSG a largement complimenté son joueur. Certains y verront même l'annonce d'une utilisation plus régulière du latéral gauche.

« Il ne se passe rien avec Layvin. Il est dans le groupe, s'entraîne avec assiduité. Il a failli partir cet été, mais il a décidé de rester. Je suis très content de l'avoir dans l'effectif. Comme on lui avait dit, il n'aurait pas trop de temps de jeu, mais il ne se plaint pas. Au contraire, il s'entraîne avec sérieux », a indiqué Luis Enrique aux journalistes ce samedi. Alors que Nuno Mendes reste écarté des terrains et que Lucas Hernandez pourrait rebasculer dans l'axe prochainement, Layvin Kurzawa a une vraie opportunité à saisir au PSG. Et, il n'aura peut-être pas besoin d'attendre le match de coupe de France à Revel début 2024...