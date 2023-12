Il meurt d'envie de signer au PSG, mais il va dire non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain lors du mercato hivernal, le PSG adore le profil du grand espoir français Manu Koné. Mais l’ancien Toulousain n’ira pas au clash avec le Borussia Mönchengladbach.

Cet été, le Paris Saint-Germain a pris un virage à 180 degrés avec une politique de recrutement principalement axée sur la signature de joueurs français. Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola ont rejoint Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé. Une stratégie validée à 100 % par les supporters du PSG, qui attendaient depuis longtemps une équipe à laquelle ils peuvent s’identifier. Dans les mois à venir, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos entendent poursuivre sur cette voie et dans cette optique, un joueur a tapé dans l’œil du board parisien en la personne de Manu Koné.

Ancien joueur de Toulouse, le milieu de terrain de 22 ans réalise des prouesses au Borussia Mönchengladbach en Allemagne et figurait déjà sur les tablettes du Paris Saint-Germain l’été dernier. A en croire les informations du compte PSGInside_Actu, le club de la capitale pourrait de nouveau tenter sa chance cet hiver afin de récupérer ce joueur sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2026. L’affaire sera néanmoins difficile à ficeler car selon le compte insider, le Borussia M’Gladbach n’a aucunement l’intention de vendre son joueur en cours de saison.

Manu Koné n'ira pas au clash pour signer au PSG

Le PSG comptait sur la volonté du joueur pour mettre la pression sur la formation allemande, car Manu Koné veut rejoindre le Paris SG. Mais il est clairement notifié que l’ancien Toulousain n’a aucunement l’intention d’aller au clash pour rejoindre la France cet hiver. Le PSG ne pourra donc pas compter sur le forcing du joueur, une tactique souvent critiquée mais parfois payante comme le prouve le cas Randal Kolo Muani. L’été dernier, l’attaquant avait été au clash avec Francfort en se rendant à Paris avant que l’accord entre les clubs soit trouvé et en refusant de revenir s’entraîner en Allemagne. Le PSG avait certes payé le prix (très) cher mais le transfert avait fini par se conclure. Pour s’offrir Manu Koné, il faudra visiblement être patient et retenter sa chance lors du mercato estival.