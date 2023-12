Il est de retour, le PSG chamboule son mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Gravement blessé en début d’année 2023, Presnel Kimpembe va bientôt revenir aux affaires. Et le PSG compte sur son défenseur central français pour la deuxième partie de saison au point d'oublier le mercato à son poste.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille droit lors du Classique face à l’OM en février dernier, Presnel Kimpembe est sur la bonne voie. De retour à l’entraînement depuis quelques semaines, le champion du monde 2018 « poursuit sa reprise progressive avec le groupe », selon le dernier communiqué médical publié par le PSG avant le match de L1 contre Monaco la semaine dernière. Autant dire que le défenseur central va bientôt effectuer son retour sous le maillot du PSG. Gêné par de nombreuses blessures depuis quelques saisons, l’international français espère retrouver le bon chemin sous les ordres de Luis Enrique. D’autant plus que l’entraîneur espagnol compte sur lui pour la deuxième partie de saison. En effet, la direction parisienne ne veut pas recruter de nouveau défenseur pour le concurrencer.

Le geste fort du PSG pour Kimpembe

🔴« Depuis deux semaines [Kimpembe] s’entraîne avec le groupe. Il va très bien. Je l’ai connu à un très haut niveau, j’ai déjà joué contre lui. J’ai très envie qu’il revienne c’est l’un des leaders et des capitaines potentiels de l’équipe »



🗣️Luis Enrique en conférence de presse… pic.twitter.com/AbxD4BFbug — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2023

Quand il sera de retour à son meilleur niveau, le Français sera donc le principal concurrent de Marquinhos et de Milan Skriniar en charnière centrale. Sachant que Lucas Hernandez, parfois envisagé dans l’axe pour compenser l'absence de Kimpembe, retrouvera son poste de latéral gauche. Et malgré la blessure de Nuno Mendes, le PSG ne recrutera pas de nouveau défenseur lors du prochain mercato hivernal. Pourtant prévu, cet investissement ne se fera pas vu que Kimpembe va revenir dans l’axe pour libérer Hernandez et que Mukiele gère aussi dans la couloir gauche. Le PSG aurait pourtant pu faire une bonne affaire en recrutant le Nantais Quentin Merlin pour un peu plus de 10 millions d’euros, mais le cadre de l’équipe de France Espoirs, proposé par son agent à Luis Campos, restera chez les Canaris jusqu’à la fin de la saison. En prenant cette décision, le PSG fait donc un geste fort en faveur de Kimpembe, qui sera probablement plus enclin à prolonger son contrat courant pour l’instant jusqu’en 2024…