Il confirme, le PSG ne remportera pas la Ligue des Champions

Par Guillaume Conte

Malmené à Arsenal, le PSG manque encore de puissance et d'expérience pour aller chercher le titre tant attendu. Mais l'avenir appartient aux jeunes parisiens.

Le PSG a souffert cette semaine en Ligue des Champions, et malgré quelques occasions nettes, il a concédé assez logiquement sa première défaite de la saison face à Arsenal (2-0). Pendant longtemps, ce sont les Gunners qui n’ont pas été jugés assez mûrs pour répondre aux attentes du plus haut niveau européen. Mais cette saison, entre la victoire plus que poussive contre Gérone, et la défaite logique à l’Emirates, le PSG ne convainc pas. Le Parisien s’est penché sur les manquements au milieu de terrain, et a sollicité plusieurs experts et anciens joueurs du club pour savoir quel était le bon trio à aligner. Tout le monde n’est pas forcément d’accord, car le manque d’expérience de Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery est jugé comme préjudiciable pour de tels rendez-vous.

Mais ce qu’il faut retenir, c’est que le PSG peut se permettre de se donner du temps pour progresser avec un groupe jeune et talentueux. Et faire mal dans quelques temps, quand les joueurs concernés seront arrivés à maturité. C’est tout le mal que souhaite au PSG un certain Alain Giresse, ancien milieu de terrain des Bleus et ex-entraineur du club parisien également.

« Neves fait bien les choses mais rien de percutant. Aucun de ses ballons ne transperce les lignes. Je n’ai pas compris que Fabian Ruiz ne joue pas. Il apporte une densité que les autres n’ont pas. On lui fait beaucoup de reproches mais il a acquis de la confiance grâce à son Euro. Ils vont progresser parce qu’il s’agit de bons footballeurs. C’est une équipe en construction et en devenir. Il ne faut pas s’emballer en visant la Ligue des champions dès cette année », a livré « Gigi », qui sait bien que les grandes batailles européennes se gagnent également au milieu de terrain. Et que pour le moment, en terme de densité physique et de projection vers l’avant, le PSG n’est pas forcément armé au niveau des meilleurs dans ce secteur de jeu.