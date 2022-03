Il a mis Mbappé et Neymar KO, l’Espagne veut la recette !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid s’apprête à recevoir le PSG ce mercredi soir. Les socios attendent une formation merengue bien plus offensive pour enfin titiller une défense parisienne qui avait passé un match aller très tranquille au Parc des Princes.

Le but d’avance va inciter le Real à essayer de mettre le feu pour faire trembler les filets au moins une fois. Mais en Espagne, on craint beaucoup le pouvoir du PSG à aller faire mal en contre-attaque. Si Thibaut Courtois s’est montré très efficace lors du match aller, les journalistes de Marca sont allés chercher celui qui a littéralement écoeuré Kylian Mbappé et Neymar récemment. Il s’agit d’Alban Lafont, impérial lors de la victoire de Nantes sur le Paris SG, et qui avait même récolté un 10 sur 10 dans les colonnes de L’Equipe.

Mbappé est bien le plus dangereux des trois

Le journal espagnol est donc allé chercher la recette pour mettre à mal les stars offensives du PSG, mais il a certainement été déçu par la réponse. « C’était très prestigieux d’avoir une note de 10. Le plus important est d’être performant, d’être décisif et de faire obtenir le plus de points possibles à mon équipe pour que les entraineurs soient satisfaits. Evidemment, on connait bien les attaquants du PSG, mais il n’y a aucune préparation particulière. On a nos routines de travail, la seule variante, c’est l’adrénaline et le fait qu’on était déjà sur une bonne séquence avant de les jouer. Comment stopper le trio Messi, Neymar, Mbappé ? Il n’y a pas de recette. S’il y en avait une, ils ne seraient pas de tels champions. Pour le Real, il faut espérer qu’ils ne soient pas dans leur meilleur soir. S’il y en a qui est le plus difficile à stopper, je dirais Kylian, mais c’est un avis personnel », a précisé l’ancien gardien de Toulouse et de la Fiorentina, qui fait le bonheur du FC Nantes ces derniers temps. Pour les indices cruciaux pour mettre Mbappé et compagnie en échec, le Real Madrid devra donc faire autrement.