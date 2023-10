Ibrahima Konaté au PSG, énorme lobbying chez les Bleus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour le plus grand bonheur des supporters, le PSG a axé son recrutement estival sur des joueurs originaires de la région parisienne comme c’est par exemple le cas d’Ousmane Dembélé ou encore de Randal Kolo Muani.

Dans les mois à venir, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de continuer dans cette direction. Même s’il ne s’agit pas d’un critère prioritaire au moment du recrutement, le club voit d’un bon œil ce retour aux sources avec quelques joueurs originaires de la région parisienne comme c’est le cas dans l’effectif 2023-2024 de Kimpembe, Mbappé, Zaïre-Emery, Dembélé ou encore Kolo Muani. En Equipe de France, de nombreux joueurs originaires de Paris ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse.

😂 Quand @FabriceHawkins questionne Ibrahima Konaté sur le PSG :



(Youtube FFF)pic.twitter.com/XgvPaU8NQt — Media Parisien (@MediaParisien) October 11, 2023

Parmi eux, le solide défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Titulaire en puissance avec l’Equipe de France, pourrait-il être le prochain joueur natif de Paris à rejoindre le PSG ? L’ancien colisse du RB Leipzig a répondu à cette question ce mercredi en conférence de presse, avouant par ailleurs que certains de ses coéquipiers chez les Bleus poussaient fort pour le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Konaté répond à une possible arrivée au PSG

« C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. Ce sont les gènes parisiens donc c’est logique. Non, je ne répondrai pas sur ce qu’ils font (pour le convaincre de rejoindre le PSG). Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool, on travaille bien au quotidien » a reconnu Ibrahima Konaté, qui fait les beaux jours des Reds depuis son transfert en provenance du RB Leipzig pour 40 millions d’euros en juillet 2021. Freiné par des blessures ces dernières semaines, le défenseur de 24 ans a totalement récupéré et sera opérationnel pour les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse avec la France. Cela tombe bien puisque dans ce secteur de jeu, Didier Deschamps a subi une véritable hécatombe avec les blessures de Jules Koundé, Dayot Upamecano ou encore William Saliba et Axel Disasi.