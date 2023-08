Ibrahim Sangaré dit oui au PSG, c’est 37 ME ou rien ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato, le PSG apprécie le profil d’Ibrahim Sangaré, avec qui un accord aurait été trouvé. Le PSV Eindhoven de son côté n’est pas vraiment enclin à laisser filer son international ivoirien.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a considérablement avancé dans son mercato avec les signatures de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé pour épauler Kylian Mbappé dans le secteur offensif. Le PSG espère encore recruter un voire deux joueurs en attaque, idéalement Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola, pour qui des négociations sont en cours avec Francfort et l’Olympique Lyonnais. Parallèlement, l’état-major parisien travaille au recrutement d’un milieu de terrain. Ibrahim Sangaré est ciblé depuis plusieurs semaines par Luis Campos, qui adore le profil physique et batailleur de l’international ivoirien du PSV Eindhoven.

Les discussions semblent avancer dans le bon sens pour l’arrivée de Sangaré au Paris Saint-Germain puisque selon les informations du compte insider @PSGInside_Actus, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le champion de France en titre. Les négociations sont en revanche plus serrées avec son club du PSV Eindhoven, qui n’a pas l’intention de s’en séparer. Le club néerlandais n’est pas ouvert aux négociations avec le PSG pour le transfert de l’ancien Toulousain, ce qui signifie que Paris n’a plus qu’une option… activer la clause libératoire de Sangaré, laquelle est située à hauteur de 37 millions d’euros.

Le PSG hésite à lever la clause de Sangaré

Il s’agit à priori du seul moyen pour le Paris Saint-Germain de conclure l’affaire et de s’attacher les services d’un joueur dont le profil a visiblement été validé par Luis Enrique. Une réunion s’est déroulée vendredi soir entre les dirigeants parisiens pour évoquer la potentielle levée de cette clause et pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier alors que le mercato ferme ses portes dans moins de deux semaines. Reste par ailleurs à savoir si en plus d’un joueur au profil relayeur défensif comme Sangaré, le PSG a l’intention de recruter un autre milieu de terrain plus créatif pour combler un éventuel départ de Marco Verratti par exemple.