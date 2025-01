Heung-min Son au PSG, le Qatar a un atout colossal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Tottenham en juin prochain, Heung-min Son est l’une des pistes du PSG pour renforcer son attaque. Et dans le dossier du capitaine des Spurs, le club parisien a un atout de poids.

Ce n’est pas la première fois que le Paris Saint-Germain et Heung-min Son sont associés en période de mercato, mais cette fois, ce pourrait bien être la bonne pour le champion de France en titre. En fin de contrat avec les Spurs en juin prochain, l’international sud-coréen a ouvert la porte à un départ de Londres et le PSG, qui discute avec Son depuis près de quatre ans, est toujours là. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi adorent le joueur pour ce qu’il peut apporter sur le terrain mais également en termes de professionnalisme dans le vestiaire.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐏𝐒𝐆 : 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐬.



Le Paris Saint-Germain se prépare à renforcer son effectif en engageant des joueurs dont les contrats arrivent à expiration en juin. Parmi les cibles… pic.twitter.com/A8LDp585i7 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 2, 2025

Jusqu’à présent, Son a systématiquement refusé les avances du Paris SG, privilégiant la Premier League mais à 32 ans, sa réflexion pourrait être différente et le capitaine de Tottenham pourrait dire oui à un expérience loin de l’Angleterre selon le compte PSG Inside Actu. Sur X, notre confrère explique que les discussions sont positives entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Heung min Son à tel point que Luis Campos espère finaliser un accord dans les mois à venir. Dans ce dossier, le club Bleu et Rouge a bien l’intention d’utiliser Kang in Lee comme atout phare. L’international sud-coréen du PSG est proche de Son en sélection et sa présence au club pourrait compter pour définitivement convaincre l’ailier des Spurs de rejoindre la capitale française.

Lee décisif pour convaincre Son de signer au PSG ?

Ouvert à l’idée de rejoindre Paris, Heung-min Son souhaite néanmoins discuter avec Tottenham avant de prendre une décision définitive. Il veut notamment savoir si les Spurs aimeraient le prolonger ou si le club londonien est plutôt dans l’optique de mettre fin à une histoire longue de neuf ans. Pour rappel, Heung-min Son a rejoint Tottenham pour 30 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen en août 2015. Depuis, le natif de Chuncheon a marqué l’histoire du club londonien en inscrivant 170 buts en 427 matchs sous les couleurs de Tottenham. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à réaliser cet énorme coup sur le marché des transferts en recrutant un joueur dont le talent et la polyvalence ont tout pour séduire le très exigeant Luis Enrique.