Herrera quitte Paris, le PSG tient son miracle !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ander Herrera et le PSG, c'est bientôt terminé. Le milieu de terrain basque du club francilien va prochainement s'engager avec l'Athletic Bilbao.

Le PSG continue sa mission dégraissage depuis quelques jours. Prochain à partir : Ander Herrera. Encore sous contrat avec les champions de France jusqu'en 2024, le milieu de terrain savait qu'il n'entrait plus du tout dans les plans du PSG. Membre du loft parisien, Ander Herrera se devait de trouver une porte de sortie. Et l'Espagnol l'a plutôt bien fait. Selon les informations du Parisien, Herrera va prochainement signer avec l'Athletic Bilbao pour deux saisons. Il est même attendu dans les heures qui suivent au Pays Basque.

Herrera, un départ qui soulage le PSG

🚨 | Ander Herrera 🇪🇸 a déjà quitté le #PSG et devrait s’engager aujourd’hui avec Bilbao pour 2 saisons



📲 @ellarguero | @manucarreno pic.twitter.com/mKuFNEvJ9y — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 24, 2022

Ce qui bloquait récemment son départ en Espagne : son salaire. En effet, toutes les parties devaient trouver un accord pour résilier le contrat d'Herrera. Dans l'opération, le PSG ne touchera aucune indemnité de transfert mais économisera une partie des 650 000 euros brut mensuels que touchait l'ancien de Manchester United et qu'il aurait continué à toucher en restant jusqu'en 2024. D'après Loïc Tanzi, Herrera est récemment passé à la Factory (siège social du PSG) pour signer l'accord de résiliation de contrat. Il a notamment accepté de toucher une indemnité inférieure au montant total de ses deux dernières années de contrat. Le Parisien rajoute lui que le joueur de 33 ans a déjà salué une dernière fois ses coéquipiers. Il n'est donc plus un joueur francilien... Ce départ d'Herrera apparait comme une bonne nouvelle pour la fin du mercato des champions de France, même si ces derniers veulent encore se séparer de Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Idrissa Gueye. Tous ces départs accéléreront sans doute les arrivées au PSG. Christophe Galtier et Luis Campos comptent sur le renfort de trois recrues d'ici au 1er septembre : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Enormément de travail attend donc la direction francilienne, qui sait que l'effectif a besoin d'être renforcé pour faire face au calendrier démentiel qui attend le PSG...