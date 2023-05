Hamraoui s’en va et crache sur le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La joueuse du PSG a terminé son contrat et s'en va, non sans dire le fond de sa pensée sur ces derniers mois très compliquées pour elle.

Fin de saison également dans le football féminin, et cela a permis à Kheira Hamraoui de faire ses adieux avec le PSG. Le club de la capitale n’a pas renouvelé son contrat, après des mois de situation complexe en raison de l’agression qu’elle a subie et des soupçons qui pèsent sur sa coéquipière Aminata Diallo. Une saison bien compliquée et que l’ancienne joueuses du FC Barcelone, ne regrettera pas, elle qui a tenu à faire savoir son opinion musclée ce dimanche, n’épargnant pas le Paris SG pour son manque de soutien envers elle.

« Cette page qui a été la plus douloureuse de toute ma carrière, se tourne aujourd'hui. Malgré deux années de tempête infernale dans un club qui m'a délaissée et qui a tout fait pour me faire partir, j'ai su faire face à cette pression au quotidien », a lancé la milieu de terrain, qui va donc se chercher un club pour la saison prochaine. Difficile de la voir se relancer en France après toutes ces affaires, alors que Kheira Hamraoui a tenu à remercier ses entraineurs d’avoir continué à la faire jouer malgré les pression extérieures qu’ils ont pu subir.