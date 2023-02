Hala Madrid ! Kylian Mbappé frappe fort au Maroc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid se prépare à jouer la demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Le club espagnol peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé, le joueur du PSG tant de fois annoncé chez les Merengue.

Première surprise à la Coupe du monde des clubs, qui met habituellement en duel un club sud-américain et un européen. Champion de la Copa Libertadores, Flamengo s’est fait surprendre par Al-Hilal, (3-2) le club saoudien ayant donc battu le club hôte du Wydad puis la formation brésilienne. Il reste donc à connaitre l’affiche de la finale avec l’autre demie entre le Real Madrid et Al Ahly. Le club espagnol n’a pas envie d’être victime d’une autre grosse surprise, même si ce match se déroulera sans Karim Benzema et Thibaut Courtois côté madrilène notamment. Cela n’empêche pas la Casa Blanca d’avoir de très bons arguments sportifs et un effectif largement capable d’aller chercher un nouveau titre dans cette épreuve.

Tchouaméni complice de Mbappé

Le Real Madrid peut ainsi compter sur Aurélien Tchouaméni, mais aussi sur son compatriote Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du PSG n’est pas concerné par cette épreuve, tout simplement parce qu’il faut gagner la Ligue des Champions pour y participer. Et dans cette épreuve, c’est le Real Madrid qui a sorti le Paris SG dans un match qui a fait couler beaucoup d’encre, et de larmes, côté parisien. Malgré cela, Kylian Mbappé a un chouchou pour ce « Mondialito », et c’est clairement le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

La presse espagnole relate ainsi que les joueurs madrilènes ont été encouragés à distance par le vice-champion du monde français. Ce dernier a décidé de passer par Aurélien Tchouaméni pour faire passer le message suivant : « Bonne chance et gagnez la Coupe du monde ». Un message arrivé alors que la délégation prenait place dans son hôtel de Rabat peu après son arrivée au Maroc. L'attachement de Mbappé au Real n’est pas nouveau, sachant que le club où trônait Cristiano Ronaldo quand il était plus jeune l’a toujours fait rêver. Dernièrement, lors d’un gala caritatif, l’ancien monégasque a été vu scotché sur son portable pour suivre le match des coéquipiers de Karim Benzema.

Mbappé va marquer des points chez les socios

Autant dire que, malgré le fait qu’il a snobé plusieurs fois les offres de Florentino Pérez par le passé, Kylian Mbappé n’hésite pas à s’afficher comme un aficionado du Real Madrid. Un attachement qui peut aussi lui permettre de regagner des points auprès des socios, qui lui en veulent clairement d’avoir snobé le maillot merengue, notamment l’été dernier. Annoncé au Real, il avait finalement prolongé au PSG à la surprise générale. En tout cas, le message a été passé aux joueurs madrilènes, même s’il y a fort à parier que les éléments de Carlo Ancelotti n’ont pas vraiment besoin de tels propos pour étancher leur soif de victoires et de titres. En tout cas, il ne fait aucun doute que Mbappé sera devant sa télé ce mercredi soir pour suivre une formation du Real Madrid en difficulté actuellement en Liga, et qui a besoin de succès de prestige pour se rassurer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Car une grosse confrontation face à Liverpool se prépare, et comme le PSG, le Real Madrid n’a pas envie de voir son aventure européenne se terminer dès la fin de l’hiver. D'autant plus que Carlo Ancelotti en personne semble être fragilisé par les résultats actuels de son équipe en Liga, ce qui fait évidemment remonter les rumeurs d'un come-back de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. De quoi forcément relancer les supputations sur l'avenir de Kylian Mbappé à Paris, sujet éternel depuis que ce dernier a signé chez les champions de France en juillet 2017.