Hakimi se voit au Real, le PSG réagit brutalement

Par Guillaume Conte

Courtisé par le Real Madrid, Achraf Hakimi reste un joueur que le PSG veut conserver à tout prix. Le Marocain fait durer le suspense, mais Nasser Al-Khelaïfi est passé à la vitesse supérieure pour sa prolongation.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Paris SG, Achraf Hakimi a comme des envies d’ailleurs. Et même de retour à la maison. Il est soupçonné de vouloir rester encore une saison à Paris et de partir ensuite en juin 2025, quand le club de la capitale sera dos au mur, pour revenir au Real Madrid afin d’y remplacer Dani Carvajal. Un programme qui a du sens et qui devrait lui permettre de rejoindre aussi son ami Kylian Mbappé, bien parti pour signer au sein de la Casa Blanca l’été prochain.

Hakimi déçoit, mais le PSG veut le garder

Mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dit son dernier mot pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, même si son rendement depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations n’est pas si convaincant que cela. Nul doute que ses performances lors des prochains matchs de Ligue des Champions seront scrutées de près, mais en attendant, le PSG est passé à l’action. Selon l’informateur Nicolo Schira, le champion de France a décidé de planifier la future prolongation de l’international marocain. Ce dernier pourrait s’engager jusqu’en juin 2028 avec Paris dans une offre bien évidemment difficile à refuser sur le plan économique.

Il reste à savoir si tout cela va se mettre en place dans les prochaines semaines, mais ce serait aussi un message positif d’envoyé à propos d’un des joueurs les plus expérimentés du groupe sur la scène européenne. Le désir d’Hakimi de retrouver Madrid pourrait alors être mis entre parenthèses, même si le joueur a bien l’intention de faire monter les enchères. Quitte à demander son départ en fin de saison pour tester la volonté du PSG de le conserver coûte que coûte, laisse de son côté entendre PSGInside-Actus. Un feuilleton à venir donc, même si pour Nasser Al-Khelaïfi, la présence du Lion de l’Atlas dans son effectif pour la saison prochaine ne fait aucun doute, surtout que le Paris SG n’a pour le moment aucun autre latéral droit de ce niveau dans son effectif.