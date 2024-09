Hakimi rembarre le Real, il veut rester au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Achraf Hakimi inquiétait les dirigeants parisiens cet été. Le latéral marocain hésitait à prolonger au PSG et d'aucuns le voyaient rejoindre son ami Kylian Mbappé au Real Madrid. Finalement, Hakimi ne devrait pas trahir Paris.

Voir ses cadres partir à la fin de leur contrat est la hantise de nombreux clubs européens, le PSG ne fait pas exception à la règle. C'est d'autant plus le cas que cela lui est arrivé il y a quelques mois seulement avec Kylian Mbappé. Le Français est parti gratuitement au Real Madrid après un long feuilleton controversé. Le dossier n'est pas encore clos puisque Mbappé demande 55 millions d'euros au PSG. Le club parisien est désormais plus attentif aux contrats de ses cadres. Un grand ami de Kylian Mbappé est visé : Achraf Hakimi. Le latéral est lié avec le PSG jusqu'en 2026. Mais, la suite est plus floue puisqu'il tarde à prolonger son bail.

Hakimi ne suivra pas l'exemple de Mbappé

Le Marocain peut-il imiter son ami et le retrouver au Real, dans son club formateur ? Le doute était permis cet été. Heureusement, Hakimi a profité de la rentrée pour mettre fin au suspense et cela va dans le sens des dirigeants parisiens. Selon les informations du journal Le Parisien, le latéral droit a discuté avec sa direction pour leur confirmer son attachement au PSG et au projet parisien.

« Il ne se dérobe pas » : fédérateur, nouveau cadre du vestiaire… quel leader est Achraf Hakimi ?

➡️ https://t.co/EN4f747IQk pic.twitter.com/FgXAqrMuie — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 12, 2024

Hakimi négocie actuellement pour prolonger son contrat au-delà de 2026. Une marque de confiance sans doute liée à l'excellent début de saison du PSG dans le jeu, les résultats et l'état d'esprit. Avec un salaire revu à la hausse, le joueur de 25 ans a tout pour se sentir à l'aise dans la capitale française pendant un bon moment. En le conservant plusieurs années, le PSG fait une bonne affaire d'un point de vue sportif tant Achraf Hakimi semble difficile à remplacer au mercato.