Hakimi gratuit, Madrid veut humilier le PSG

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid, laissant son ami Achraf Hakimi seul au PSG. Cependant, le Marocain pourrait retrouver Mbappé à Madrid dans deux ans.

Nouveau joueur du Real Madrid à compter du 1er juillet prochain, Kylian Mbappé tire un trait sur 7 années de sa vie. Le gamin de Bondy a écrit un chapitre important de sa carrière au PSG et à Paris. Il laisse une équipe pensée pour lui avec bon nombre de ses amis dans le football. C'est le cas d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi notamment. Cela peut donner envie au Marocain de quitter lui aussi le PSG. Un départ compliqué à court terme puisqu'il possède un contrat de deux ans à Paris. Cependant, à la fin de son bail parisien, la route d'un retour à Madrid semble plus ouverte que prévu selon les informations de The Athletic.

Hakimi en successeur de Carvajal à Madrid ?

En effet, selon le média américain, Achraf Hakimi est bien placé sur la liste des cibles du Real Madrid au poste d'arrière droit. Le club merengue pense à lui pour succéder à Dani Carvajal dont le contrat expire en juin 2025. Le latéral espagnol actuellement âgé de 32 ans pourrait alors s'en aller et qui de mieux qu'Hakimi, formé au Real Madrid, pour prendre la suite.

El plan de Achraf para jugar con Mbappé en el Real Madrid: el enésimo ‘zasca’ al PSGhttps://t.co/ri6wRKJV4P — Defensacentral.com (@defcentral) June 9, 2024

Le Real Madrid attendrait néanmoins 2026 pour recruter Achraf Hakimi en fin de contrat. De quoi reconstituer le duo Hakimi-Mbappé sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Un coup de génie pour les Espagnols, mais un coup de massue potentiel pour le PSG qui vit comme un véritable traumatisme le départ de Kylian Mbappé pour zéro euro, malgré un accord avec Nasser Al-Khelaifi l'été dernier, accord que l'attaquant a visiblement décidé de ne pas le respecter. A;lors 2026 est encore loin, mais, si cela se confirme, le PSG aurait plutôt intérêt à trouver un acheteur pour le Marocain d'ici-là afin de ne pas revivre un tel scénario cauchemardesque.