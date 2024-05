Hakimi a un cadeau inespéré du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Réticent à l’idée de libérer pour les Jeux Olympiques ses internationaux français qui feront l’Euro, le PSG est plus ouvert en ce qui concerne Achraf Hakimi, qui souhaite disputer les JO avec le Maroc.

Très attaché à sa sélection nationale, Achraf Hakimi souhaite disputer les Jeux Olympiques de Paris avec le Maroc. A en croire les informations recueillies par L’Equipe, l’ancien latéral droit du Borussia Dortmund va obtenir gain de cause. En effet, le quotidien national indique que le PSG va étudier au car par cas le dossier de chaque joueur sollicité par sa sélection pour disputer les JO 2024. Dans le cas d’Achraf Hakimi, le feu vert va être donné par le Paris Saint-Germain pour une raison bien précise. L’international marocain ne disputera pas d’autre compétition internationale durant l’été, ce qui va lui permettre de se reposer entre la finale de la Coupe de France et les Jeux Olympiques et ensuite de pouvoir enchainer les JO et la reprise de la Ligue 1 avec le PSG.

L’état-major du club ne voit donc pas de contre-indication à ce qu’il participe à cette grande compétition mondiale. En revanche, le club parisien devrait être beaucoup plus réticent à l’idée de libérer ses internationaux français susceptibles d’être sollicités par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques, et qui disputeront l’Euro auparavant. C’est le cas de Bradley Barcola ou encore de Warren Zaïre-Emery, qui eux ne disposeront pas de vacances entre la finale de la Coupe de France et l’Euro. En ce qui les concerne, il apparait aujourd’hui peu probable de voir le PSG les libérer même si des négociations vont se tenir dans les jours à venir afin de voir ce qu’il est possible de faire. Achraf Hakimi appréciera en tout cas ce geste de la part du Paris Saint-Germain, alors que son contrat dans la capitale française court jusqu'en 2026 et que son avenir pourrait prochainement être évoqué au sein du club, où il faudra trancher entre une vente d'ici un an ou une prolongation.