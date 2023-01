Hakim Ziyech au PSG, l'énorme surprise arrive de Chelsea !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG traîne en longueur dans ses négociations avec l'Inter pour Milan Skriniar, c'est finalement la signature d'un attaquant qui pourrait être la grosse surprise de cette fin de mercato.

Si le nom de Malcom est revenu sans cesse depuis 72 heures pour éventuellement apporter un renfort offensif, les négociations ont fini par capoter avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui voulait du cash et pas vraiment transiger. Résultat, Luis Campos s'est tourné vers d'autres pistes, et ce lundi soir L'Equipe annonce que le Paris Saint-Germain devrait enregistrer la signature de Hakim Ziyech, l'international marocain de Chelsea dont on parlait à Newcastle ces derniers temps. Agé de 29 ans, Hakim Ziyech avait quitté l'AJax Amsterdam pour rejoindre Chelsea moyennant 40 millions d'euros au mercato 2020. Du côté de Stamford Bridge, Hakim Ziyech n'avait pas eu la confiance de Thomas Tuchel, et pas vraiment plus de Graham Potter, se contentant de 610 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues.

Hakim Ziyech proche de signer au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hakim Ziyech (@hziyech)

Le quotidien sportif précise que des sources proches d'Hakim Ziyech ont reconnu que le joueur marocain était intéressé par un départ de Chelsea lors de ces dernières 24 heures du mercato d'hiver et que signer au PSG était son souhait numéro 1. Pour l'instant, les dirigeants du Paris Saint-Germain et du club londonien n'ont pas encore finalisé un accord pour la venue d'Hakim Ziyech chez les champions de France, la cellule recrutement de Chelsea carbure à plein régime et n'aura aucun mal à boucler une telle opération, probablement sous forme de prêt, d'ici mardi soir minuit. Au PSG Hakim Ziyech retrouverait son compatriote Achraf Hakimi, avec qui il a brillé lors du Mondial 2022 au Qatar, le joueur de Chelsea ayant été auparavant banni par Vahid Halilhodzic.