Malgré sa défaite, le Red Star retrouve la Ligue 2

National, 30e journée

Battu à domicile par Dijon 0-2 ce vendredi soir, le Red Star est néanmoins assuré de remonter en Ligue 2 la saison prochaine. En effet, dans le même temps, Martigues 3e a été accroché par Cholet 2-2. L'équipe francilienne compte 12 points d'avance sur Martigues à 4 matchs de la fin ce qui est suffisant. En National, la différence de buts particulière est en vigueur et favorise le Red Star, vainqueur de ses deux matchs contre Martigues cette saison.

COME ON RED STAR



📸 by Samir Rouan pic.twitter.com/zXNxbKhf2o